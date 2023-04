Trener przed meczem

Runjaić: Nie interesują nas ambicje rywali

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r. 15:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Będzie to mecz z gatunku Ekstraklasy - czyli nie ma łatwych potyczek. Warta jest dobrze zorganizowaną drużyną w defensywie. Z gry tracą mało bramek, udało im się zrealizować cel minimum, czyli utrzymanie. Podczas sezonu nabrali ochoty na więcej, ale nas niewiele interesują ambicje rywali, dążymy swoją ścieżką i drogą. Jedziemy z myślą, by się dobrze zaprezentować, co ma się odzwierciedlić w wyniku - mówiąc wprost - chcemy wygrać. Każdy punkt, każda wygrana przybliża nas do celu, czyli zajęcia miejsca w czołowej trójce ligi i o to będzie chodziło też w piątek. Musimy skupić się na sobie i rzeczach, na które mamy wpływ - powiedział przed spotkaniem z Wartą Poznań trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- Zapowiedziałem, że będziemy rotować składem, a do tego doszły inne rzeczy, jak infekcja Tomasa Pekharta czy uraz mięśniowy Ernesta Muciego - ich zabraknie. Johansson i Kramer tez nie będą do naszej dyspozycji. Blaz Kramer jutro zagra w końcu w meczu, cieszę się że wraca na boisko. Pozycja bramkarza - w tym wypadku jesteśmy w komfortowej sytuacji, nie musimy niczego przyspieszać i wymuszać. Obaj bramkarze będą w autokarze i zobaczycie, kto jutro zagra.



O Patryku Kunie

- Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. To znakomity zawodnik. Niezależnie od tego, jak nasza kadra będzie wyglądała - kto odejdzie, a kto zostanie. Naszą ambicją jest skuteczna walka w europejskich pucharach i musimy mieć szeroką, wyrównaną kadrę. Obserwowaliśmy Patryka, który razem z Rakowem dorastał jako sportowiec i piłkarz. Wniesie wartość dodaną do naszej drużyny. Jest to reprezentant Polski, w optymalnym wieku. Cieszy nas, że udało się sfinalizować kontrakt przed zakończeniem sezonu, zanim ruch w interesie się zacznie. Jak Mladenović zostanie, to rywalizacja będzie większa, a teraz jej nie ma. Patryk jest elastycznym zawodnikiem, może być wykorzystywany na innych pozycjach. Jego osobowość i charakter nam pasują, wpisuje się w naszą politykę. Tego potrzebujemy od wzmocnień.



O odejściu Marka Papszuna i o Warcie

- Rok temu, kiedy ogłoszono moje odejście z Pogoni, nie byliśmy na pierwszym miejscu i nie mieliśmy 8 punkt przewagi nad kolejną drużyną. Musimy skupić się na sobie, nie zajmować się tym, jakie wydarzenia dzieją się w innych klubach i jak prezentuje się ich przyszłość. Na finiszu ekstraklasy powstają różne rzeczy, tworzą się plotki jak się tym nie zajmuję i myślę, że moja opinia na temat ogłoszenia odejścia trenera Marka Papszuna teraz nie ma znaczenia. Naszym zadaniem jest złamanie mocniej obrony Warty Poznań.



- Warta dobrze funkcjonuje jako zespół, kolektyw jest ich największą siłą. Szczególnie mocna jest obrona, będą mogli zagrać bez presji, będą moli podjąć większe ryzyko jeśli chodzi o pressing. Ważne, byśmy podejmowali dobre decyzje będąc przy piłce. Są świetnie zgrani, mają opracowane odpowiednie automatyzmy. W tygodnia rozmawialiśmy z drużyną na temat szczegółów gry przeciwnika, teraz najważniejsze, by dobrze zaprezentować się na boisku.