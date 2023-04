Wyniki 29. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (12)

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo Radomiak! odpowiedz

Arek - 23.04.2023 / 19:35, *.tpnet.pl Jak to jest, że Niemiec z Bytowa prawie spuszcza Zabrze z ligi, a tu przychodzi niechciany przez Podolskiego trener Urban i już dwa zwycięstwa? odpowiedz

Wolfik - 23.04.2023 / 21:59, *.mm.pl @Arek: Zadziałał pewnie efekt "nowej miotły". Co ciekawe, większość Żaboli była delikatnie mówiąc sceptyczna zatrudnianiu Urbana. odpowiedz

Tebe100 - 23.04.2023 / 14:11, *.138.80 Mistrza Polski już znamy...Raków Częstochowa. Teraz tylko pozostają modły żeby utrzymać drugą pozycję. odpowiedz

Aleksander - 23.04.2023 / 10:09, *.chello.pl Ale Raków wszystkich wydymał. odpowiedz

Żołnierz - 23.04.2023 / 00:49, *.mm.pl Czyżby laguna mistrza nie miała? HAHAHAHA odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 23.04.2023 / 00:09, *.play-internet.pl lechijka w 2016 roku złożyła nam "życzenia" na 100 lecie,czas na nasze 20.05 odpowiedz

Tymon - 22.04.2023 / 22:53, *.t-mobile.pl Raków mistrzem kRakowa. odpowiedz

Arctic - 21.04.2023 / 19:24, *.orange.pl Gual szaleje w Płocku.

Oby taką samą skuteczność prezentował w przyszłym sezonie w Legii : ) odpowiedz

Pioter - 21.04.2023 / 20:47, *.centertel.pl @Arctic: przepadnie jak Novikovas. odpowiedz

Po(L)ubiony - 23.04.2023 / 10:12, *.170.73 @Pioter: Przepadnie, gdy będzie zmiennikiem Rosołka i Carlitosa. Co jest niewykluczone, bo obydwa gagatki mają ostatnio pewny plac. odpowiedz

Arek - 21.04.2023 / 10:31, *.tpnet.pl Bida Panie, bida w tej kolejce. odpowiedz

