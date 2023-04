Legioniści zaczęli od prowadzenia 8:0, na które złożyły się trafienia Kyle’a Vinlesa i Travisa Leslie. Gospodarze poszli za ciosem i z każdą minutą powiększali przewagę, która po pierwszej kwarcie wynosiła 13 punktów. Zdecydowanym liderem punktowym stołecznej ekipy był Kyle Vinales, który już po pierwszych 10 minutach spotkania miał na swoim koncie 13 „oczek”. Kolejne minuty także upływały pod znakiem dominacji Zielonych Kanonierów. Zza łuku trafiali Dariusz Wyka, Łukasz Koszarek i Aric Holman. Gdynianie odpowiadali punktami DJ Fennera, Jamesa Florence’a i Adama Hrycaniuka, ale nie byli w stanie zatrzymać dobrze funkcjonującego ataku Legii. Do przerwy warszawianie prowadzili 48-29. Celem gdynian w drugiej połowie był pościg za rywalem, lecz dość szybko nadzieja na korzystny rezultat opuszczała Arkę Gdynia. Efektownymi akcjami popisywali się Travis Leslie i Grzegorz Kamiński, Legia wciąż głodna była kolejnych punktów. Przewaga warszawian była już bliska 30 punktów co sprawiło ze trener Wojciech Kamiński wpuścił na parkiet najmłodszych zawodników spośród swojego zespołu. Benjamin Didier-Urbaniak i Szymon Kołakowski przez zapisali się w statystykach dzięki zbiórkom i asystom dokładając w ten sposób swoją cegiełkę do triumfu 90-61. Z bilansem 19 zwycięstw i 9 porażek Legia zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli Energa Basket Ligi. Przed legionistami jeszcze dwa mecze sezonu zasadniczego – najbliższy rozegrają na wyjeździe, w piątek, 28 kwietnia o godz. 17:30 z BM Stalą Ostrów Wlkp. PLK: Legia Warszawa 90-61 Arka Gdynia kwarty: 27-14, 21-15, 25-15, 17-17 Legia: 6. T. Leslie - 23 pkt., 3/5 za 3 pkt. 0. K. Vinales - 17, 3/4 35. A. Holman - 11, 2/7 91. D. Wyka - 5, 1/1 31. J. Berzins - 2, 0/3 ... 41. G. Groselle - 17, 0/0 11. G. Kamiński - 8, 0/2 55. Ł. Koszarek - 5, 0/2 14. G. Kulka - 2, 0/3 8. B. Didier-Urbaniak - 0, 0/1 22. S. Kołakowski - 0, 0/0 Arka: 34. A. Hrycaniuk - 7, 0/0 5. D. Fenner - 5, 1/6 8. N. Musić - 4, 0/1 3. T. Wade - 3, 1/3 4. W. Sewioł - 2, 0/1 ... 0. J. Florence - 15, 0/6 9. D. Wilczek - 8, 0/6 32. A. Bogucki - 8, 0/0 11. B. Wołoszyn - 7, 0/2 20. M. Lis - 2, 0/0 21. A. Janiec - 0, 0/0 99. A. Pajkert - 0, 0/0 Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

ws - 2 godziny temu, *.autocom.pl Arka grała o nic a Lesslie i Vinales pokazali na początku kto rządzi na parkiecie. Dobra obrona . To daje nadzieję na play off . No i najlepsze minuty Grosella w sezonie. Na trybunach tradycyjne disco polo o Arce. Niespodziewanie duża widownia mimo fatalnej czwartkowej pory i kłopotów z dojazdem na Bemowo. odpowiedz

Paczkomat - 43 minuty temu, *.plus.pl @ws : niby o nic, a Stal pyknęla... odpowiedz

ws - 17 minut temu, *.autocom.pl @Paczkomat: bo tamten mecz zdecydował o tym że się utrzymali a stal była po turnieju pucharowym. odpowiedz

Jan W. - 2 godziny temu, *.chello.pl Ostatnie mecze na prawdę niezłe, dziś tak na podsumowanie. Jest minięcie pierwszej linii, są celne rzuty. Dobra obrona.

Dobrze się ogląda. odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kolejny dobry mecz. Różnica klas zespołów. Arce nie wpadała trójka to nie mieli czym odpowiedzieć na nasza obronę. Florence sam to za mało. Dla nas mecz jak sparing. Dobrze, ze Grosell miał okazję się przełamać Od młodych spodziewałem się większej koncentracji i zaangazowania w końcówce i że będą chcieli pokazać przydatność na play off. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl sądząc po zdobyczach punktowych koszykarzy arki to raczej lekką reką podeszli do meczu hihi odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl nie ogladalem ale wyglada na latwe zwyciestwo. Teraz najtrudniejsza przeszkoda stal ostrow odpowiedz

