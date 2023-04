Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-1 Mławianka Mława. Gol Kramera

Sobota, 22 kwietnia 2023 r. 13:49 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 26. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z aktualnym liderem, Mławianką Mława 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. W wyjściowym składzie pojawił się Blaz Kramer i zaprezentował się dobrze. Był bardzo aktywny na murawie, miał kilka sytuacji podbramkowych, a w 24. minucie zdobył gola na 2-1. Zszedł z boiska w 62. minucie. Kolejne spotkanie zawodnicy stołecznego zespołu rozegrają w piątek, na wyjeździe z Błonianką Błonie.



Już w 2. minucie Blaz Kramer mógł wpisać się na listę strzelców. Po bardzo dobrym dośrodkowaniu z prawej strony z 4. metra uderzył piłkę, ale bramkarz wybił ją na rzut rożny. W 4. minucie bramkę zdobyli jednak goście. W polu karnym przedarł się Jao Odilon Ngonda Ndilu i z bliskiej odległości huknął pod poprzeczkę. Odpowiedź była błyskawiczna - 30 sekund później Szymon Grączewski doskonale wykorzystał podanie kolegi, wyrównując wynik na 1-1. W 8. minucie świetnym uderzeniem z ok. 20 m popisał się Mateusz Możdżeń. Bramkarz zdołał jednak wybić piłkę na rzut rożny. 7 minut później do zagranej przed bramkę piłki nie doszedł Kramer. To mogła być doskonała sytuacja do zdobycia kolejnego gola. W 19. minucie Kramer uderzał głową po świetnym podaniu z lewej strony, paradą popisał się bramkarz, ale jeszcze sędzia wskazał, że zawodnik Legii był na spalonym. Chwilę później Kramer został uruchomiony prostopadłym podaniem, ale nie zdołał dopaść do piłki. Szkoda, bo to mogła być ciekawa sytuacja. W 24. minucie Kramer mógł się już cieszyć z bramki. Po dośrodkowaniu z lewej strony napastnik Legii tylko dostawił nogę. Swoimi umiejętnościami musiał popisać się również Cezary Miszta. W 28. minucie efektowną paradą wybił piłkę na róg. W 30. minucie Tadrowski uderzał szczupakiem, ale bramkarz zdołał wybić piłkę na róg. Stały fragment nie przyniósł gospodarzom korzyści. W 40. minucie na bramkę popędził Kramer, jednak został uprzedzony. Jeszcze w 45. minucie legioniści przeprowadzili składną akcję lewą stroną, jednak Kramer był na spalonym. Sędzia doliczył 1 minutę, podczas której wynik nie uległ zmianie i zawodnicy mogli udać się na przerwę.



Na drugą połowę legioniści wyszli bez zmian w składzie. 47. minucie padła bramka dla Legii po podaniu Grączewskiego, jednak sędzia odgwizdał spalonego. W 51 minucie po niezłej akcji mocno zza pola karnego strzelał Kramer, ale piłka wyszła na róg. Chwilę później Kramer nie wykorzystał błędu defensywy Mławianki, ale było blisko, by znalazł się sam na sam z bramkarzem. W 65. minucie stuprocentową sytuację zmarnował Możdżeń. Po podaniu Dawida Kiedrowicza z 11 metrów uderzył obok bramki. W 66. minucie Jao Odilon Ngonda Ndilu przewrócił się w polu karnym, za co został ukarany przez arbitra żółtą kartką. 4 minuty później groźnie uderzał Szymon Grączewski i był bliski podwyższenia prowadzenia. Kolejną świetną sytuację zmarnował również Możdżeń. W drugiej połowie to legioniści byli stroną dominującą, raz po raz atakując bramkę Piotrowskiego. W 83. minucie padł gol dla Legii. Po rzucie rożnym piłka uderzyła w słupek i w zamieszaniu jeszcze dotknął ją Rafał Maciejewski. Legioniści poszli za ciosem i na raty strzelili czwartą bramkę. Najpierw Kiedrowicz nie posłał piłki do pustej bramki, ale skutecznie poprawił Grączewski.



Legia II Warszawa 4-1 (2-1) Mławianka Mława

0-1 - 4' Jao Odilon Ngonda Ndilu

1-1 - 5' Szymon Grączewski

2-1 - 24' Blaz Kramer

3-1 - 83' Rafał Maciejewski

4-1 - 84' Szymon Grączewski



Legia II: 1. Cezary Miszta – 19. Marcel Krajewski, 26. Kacper Wnorowski, 17. Julien Tadrowski, 15. Igor Korczakowski) – 6. Jakub Kisiel (77' 20. Maksymilian Stangret), 8. Aleksander Waniek, 14. Mateusz Możdżeń – 11. Jakub Jędrasik (62' 9. Dawid Kiedrowicz), 18. Blaz Kramer (62' 32. Rafał Maciejewski, 23. Szymon Grączewski (90' 25. Miłosz Pacek)



Mławianka: 22. Piotr Piotrowski, 4. Maciej Komorowski, 6. Patryk Kostyk (9. 68' Mateusz Karol), 8. Jao Odilon Ngonda Ndilu (79' 7. Jakub Kopacz), 10. Michał Stryjewski, 11. Mateusz Stryjewski, 14. Jakub Skudynowski, 17. Kacper Wybrańczyk, 18. Maciej Rogalski, 19. Mateusz Markowicz (60' 20. Jakub Rutkowski), 29. Jakub Tworek (60' 15. Mateusz Sobotka)



żółte kartki: Kacper Wnorowski - Mateusz Stryjewski, Jao Odilon Ngonda Ndilu, Kacper Wybrańczyk



Tabela, wyniki i terminarz III ligi