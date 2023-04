Trwa sprzedaż biletów na mecz z Wisłą

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

28 kwietnia o godzinie 18:00 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ten mecz. Standardowy bilet na Żyletę kosztuje tylko 25 zł. Na ten moment zajętych jest ok. 11 000 miejsc. KUP BILET NA MECZ LEGIA - WISŁA

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Peter - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Właśnie takie spotkania pokazują ile Legia ma prawdziwych kibiców. Wszyscy "rzucili" się na finał P.P a tutaj ledwie 11.000 sprzedanych wejściówek. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.