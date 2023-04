Trzy medale legionistów na OOM w Wałczu

Trzy medale zdobyli pięściarze Klubu Bokserskiego Legia podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (kat. kadetów), która odbyła się w Wałczu. Brązowy medal w kat. -48kg zdobył Wiktor Fokt , który przegrał we wtorek walkę półfinałową. Z kolei dziś koło południa odbyły się (jedna po drugiej) finałowe walki dwóch legionistów. Rafał Marcinek triumfował w kat. -75kg, a Kamil Wójcik w kat. -80kg - obaj zdobyli złote medale. Gratulujemy! Wyniki legionistów na OOM: kat. -48kg: Wiktor Fokt - Maciej Majda RSC R2 Wiktor Fokt - Maciej Surdel 3-0 1/2 finału: Wiktor Fokt - Oskar Mańka RSC-I (R2) kat. -75kg: Rafał Marcinek - Bartłomiej Gołuch RSC R3 Rafał Marcinek - Paweł Wnuk-Lipiński 3-0 1/2 finału: Rafał Marcinek - Gracjan Sterna 4-1 Finał: Rafał Marcinek - Jakub Pop kat. -80kg: Kamil Wójcik - Dorian Juchniewicz 3-0 Kamil Wójcik - Igor Sobczak 2-1 1/2 finału: Kamil Wójcik - Natan Ratajczyk 5-0 Finał: Kamil Wójcik - Filip Mazurkiewicz

