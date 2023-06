Oficjalnie

Mladenović odszedł z Legii do Panathinaikosu

Poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. 15:48 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po trzech latach zakończy się przygoda Filipa Mladenovicia w barwach warszawskiej Legii. Serb nie zdecydował się przedłużyć wygasającego z końcem sezonu kontraktu. W poniedziałek podpisał 2-letnią umowę z Panathinaikosem Ateny.