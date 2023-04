Koszykówka

Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

Środa, 19 kwietnia 2023 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W czwartek Legia podejmować będzie na własnym parkiecie niespodziankę ostatnich tygodni, Arkę Gdynia. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego będą chcieli wygrać ósme kolejne spotkanie, które może znacznie przyczynić się do wysokiej lokaty naszej drużyny na koniec sezonu zasadniczego. Obecnie legioniści mają szanse by przed fazą play-off wskoczyć nawet na miejsce trzecie.



Aby tak się stało, konieczne są trzy wygrane na koniec sezonu - oprócz spotkania z Arką, należałoby zwyciężyć również w Ostrowie i na własnym parkiecie z Zastalem. Z kolei dwa zwycięstwa w tych trzech meczach zapewnią Legii co najmniej miejsce czwarte, które z kolei przełoży się na przewagę parkietu przynajmniej w pierwszej rundzie play-off.



Arka jest jednak na fali - wygrała trzy ostatnie mecze (wszystkie na własnym parkiecie), pokonując m.in. zespoły Śląska Wrocław (+17) oraz Stali Ostrów (+12). I choć końcowe wyniki zapewne były dla wielu osób zaskoczeniem, to te zwycięstwa odniesione zostały w pełni zasłużenie, a przewaga Arki nie podlegała dyskusji. W meczu ze Stalą arkowcy prowadzili przez cały mecz, w pewnym momencie nawet różnicą 21 punktów. Bardzo dobre spotkanie rozegrał James Florence, zdobywca 25 punktów, który 10 z nich zdobył z linii rzutów wolnych (10/11). Kolejnych czterech graczy zanotowało dwucyfrowe zdobycze punktowe - D.j. Fenner (15), Dominik Wilczek (14), Trey Wade (11) i Novak Musić (11).







Potencjał Arki oddają na pewno ostatnie wyniki, ale nie obecna pozycja w tabeli. Podopieczni Krzysztofa Szubargi plasują się na miejscu dziesiątym, z bilansem 11-16 i bez najmniejszych szans na grę w play-off. Z drugiej strony gdynianie mogą być spokojni o utrzymanie, a przecież jeszcze kilka tygodni przed startem ligi, po tym jak z finansowego wspierania klubu wycofało się Asseco, ich start w rozgrywkach stał pod znakiem zapytania. Głośno mówiło się o fuzji dwóch klubów z Trójmiasta i ewentualnym miejscu w Energa Basket Lidze dla spadkowicza z ligi - HydroTrucka Radom. Ostatecznie nowym tytularnym sponsorem klubu zostało Suzuki, a gdynianie utrzymanie zapewnili sobie dzięki zwycięstwom przed własną publicznością, odnosząc 7 wygranych na swoim parkiecie.



Niekwestionowanym liderem zespołu jest James Florence, który od kilku lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w naszej lidze, a ostatnie dwa sezony spędził w Ostrowie Wielkopolskim. Florence notuje jak na razie najlepsze indywidualne statystyki, odkąd występuje w naszym kraju - zdobywa średnio 18.1 pkt., trafiając 40 procent rzutów z gry (w tym 33.3% za 3) oraz dodając do tego 4.7 asysty. Obwodowy Arki świetnie wymusza przewinienia (śr. 4.9), a także jest skuteczny z linii rzutów wolnych (82.5%). Zmiennikiem Florence'a jest grający drugi sezon w tych samych barwach Novak Musić. Serbski rozgrywający gra bardzo równo, notując 11.7 pkt. na mecz (w minionych rozgrywkach 11.6 pkt.) i 3.9 as. Słabiej niż Florence trafia z dystansu (25%), nieźle wymusza faule (śr. 4.1), ale wyraźnie gorzej wykonuje rzuty wolne (tylko 59%).



W grudniu do drużyny dołączył D.j. Fenner, który wcześniej występował w Dąbrowie Górniczej. Debiutował w barwach Arki w spotkaniu z Legią, rozgrywanym dzień przed Wigilią. I choć arkowcy przegrali wówczas 81:83, Fenner pokazał się z bardzo dobrej strony, zdobywając 24 punkty (4/7 za 3). Kapitanem drużyny jest Bartłomiej Wołoszyn, który twardo gra w obronie, zaś w ataku dokłada śr. 7.3 pkt. na mecz.



W strefie podkoszowej trener Szubarga ma do dyspozycji Adriana Boguckiego (215 cm), którego w ostatnim czasie chciały pozyskać kluby walczące o medale. Bogucki uznał jednak, że chce być do końca lojalny wobec klubu z Trójmiasta i nie przyjął atrakcyjnej finansowo i sportowo oferty m.in. ze Stali. Bogucki zdobywa średnio 10.1 pkt. i zalicza 5.6 zbiórki. Zawodnik nie rzuca z dystansu, a rzuty wolne wykonuje słabo (53.9%). Na tej samej pozycji co mecz występuje doświadczony Adam Hrycaniuk (6.5 pkt. i 4.7 zb.). Ważną rolę pełni również niski skrzydłowy - Trey Wade, który spędza na parkiecie 28 minut i zdobywa 9.7 pkt., dobrze rzucając z dystansu, dokładając do tego aż 9.1 zbiórki. Drugi sezon w Arce występuje Dominik Wilczek, na którego regularnie stawia trener (śr. 22,5 min.), a ten odpłaca się dziewięcioma punktami zdobywanymi średnio w spotkaniu.



W zespole Legii występuje kilku zawdoników, którzy w przeszłości występowali w Arce i dla nich z pewnością będzie to występ szczególny. Tak byłoby również w przypadku Billiego Garretta, który trafił do Legii po kilku występach w Arce w tym sezonie. Z tym, że Garretta na pewno nie zobaczymy nie tylko na parkiecie, ale i w kadrze meczowej. Nasz rzucający ma problemy z plecami i do końca sezonu zasadniczego raczej nie zobaczymy go na parkiecie. Również bez Billiego legioniści musieli radzić sobie w ostatnią niedzielę w meczu z Treflem, w którym zaliczyli kolejną zasłużoną wygraną. Ta zaś na pewno buduje pewność siebie - Legia jest bowiem niepokonana od siedmiu meczów i serię tę zamierza kontynuować jak najdłużej. Kyle Vinales, który ostatnio prezentuje się wyśmienicie, przekonuje, że osiągane wyniki są efektem doskonałej chemii, jaka wytworzyła się w drużynie. W Sopocie po dwóch słabszych występach, znów skuteczny w obronie i ataku był Aric Holman, który tym razem będzie mierzył się z Boguckim i Hrycaniukiem.



W ostatnich meczach z Arką, Legia zanotowała pięć kolejnych wygranych. Arkowcy zwyciężyli z Legią po raz ostatni w listopadzie 2019 roku, a wcześniej w fazie play-off sezonu 2018/19, kiedy nasze drużyny rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale i Arka - najlepszy wtedy zespół sezonu zasadniczego, wygrała jedynie 3:2.



Czwartkowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo. Bilety nabywać można na eBilet.pl, a bezpośrednią transmisję pokaże Polsat Sport Extra. Tradycyjnie w przerwie spotkania będzie miał miejsce konkurs rzutów z połowy boiska - tym razem w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO do wygrania aż 7 tysięcy złotych!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 19-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,2 / 81,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,3%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 233 (21,2), Billy Garrett 277 (17,3), Travis Leslie 332 (śr. 14,4), Aric Holman 117 (14,6), Geoffrey Groselle 226 (10,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80).



Ostatnie mecze obu drużyn:

23.12.2022 Arka Gdynia 81:83 Legia Warszawa

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



SUZUKI ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 11-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,4 / 84,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,1%



Skład: James Florence, Novak Musić, Iwo Olender, Michał Samsonowicz, Szymon Ćwikliński (rozgrywający), D.j. Fenner, Michał Lis, Aleksy Janiec, Kacper Marchewka (rzucający), Jordan Harris, Bartłomiej Wołoszyn, Dominik Wilczek, Trey Wade, Wiktor Sewioł, Adrian Pajkert (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Adam Hrycaniuk (środkowi)

trener: Krzysztof Szubarga, as. Bartosz Sarzało, Roman Tymański



Przewidywana wyjściowa piątka: James Florence, D.j. Fenner, Bartłomiej Wołoszyn, Wiktor Sewioł, Adam Hrycaniuk.



Najwięcej punktów: James Florence 398 (śr. 18,1), D.j. Fenner 206 (13,7), Novak Musić 317 (11,7), Trey Wade 263 (9,7), Adrian Bogucki 263 (10,1).



Ostatnie wyniki: Czarni (w, 66:64), Twarde Pierniki (w, 79:98), MKS (w, 86:91), Start (d, 90:79), Astoria (w, 88:102), GTK (w, 70:81), Trefl (d, 75:82), Spójnia (w, 88:61), Stal (w, 102:73), Zastal (d, 78:90), Sokół (w, 85:74), Śląsk (w, 87:80), Legia (d, 81:83), Anwil (d, 93:79), King (d, 88:102), Czarni (d, 68:88), Twarde Pierniki (d, 87:99), MKS (d, 84:74), Start (w, 72:71), Astoria (d, 85:88), GTK (d, 91:76), Trefl (w, 115:83), Spójnia (d, 76:77), Zastal (w, 97:87), Sokół (d, 84:81), Śląsk (d, 87:70), Stal (d, 92:80).



Termin meczu: czwartek, 20 kwietnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra