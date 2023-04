Pod lupą LL! - Bartosz Kapustka

Wtorek, 18 kwietnia 2023 r. 08:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Kiedy tylko trener Kosta Runjaić może wystawić optymalną „jedenastkę” na mecz ligowy bądź pucharowy, to w środku pola oglądamy Bartosza Slisza, Josué oraz Bartosza Kapustkę. W meczu z Lechem Poznań postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej występowi tego ostatniego.



Bezpańskie piłki

To za co należy pochwalić obserwowanego przez nas gracza, to zdecydowanie praca w środkowej strefie - zwłaszcza w pierwszej połowie meczu. 26-letni pomocnik bardzo często zbierał długie bądź bezpańskie piłki w środku pola. Pierwszy raz uczynił to w 19. minucie gry, a kilka minut później dobrze zastawił się przed własnym polem karnym i został sfaulowany przez Radosława Murawskiego. Podobnie uczynił w 27. minucie, ale tym razem przed polem karnym Lecha Poznań, i ostatecznie został sfaulowany przez jednego z graczy zespołu gości. W 42. minucie bardzo dobrze zaasekurował Artura Jędrzejczyka i w środkowej strefie przejął piłkę przed Alfonso Sousą, nie dopuszczając do groźnej akcji Lecha. Jeszcze w drugiej połowie zanotował odbiór przed własnym polem karnym i próbował napędzić atak Legii.









W ofensywie

Od Bartosza Kapustki wymagamy, by często uczestniczył w akcjach ofensywnych bądź je napędzał. Z Lechem udawało się to jedynie w pierwszej połowie. W 17. minucie otrzymał zagranie od Josué, dośrodkował na 7. metr w kierunku Pekharta, ale goście spokojnie wyszli z opresji. Po chwili bardzo dobrze zachował się przed polem karnym Lecha, odebrał piłkę i próbował szczęścia, ale jego zbyt słabe uderzenie z około 16. metra na raty wybronił Filip Bednarek. W 23. minucie na krótko rozegrał rzut rożny z Filipem Mladenoviciem, Serb znalazł się w polu karnym, ale uderzył mocno, niecelnie i piłka przeszła obok bramki Lecha. W 49. minucie dośrodkował na 9. metr w pole karne, gdzie jednak znalazł się Antonio Milić i wybił futbolówkę.



Błędy

Niestety, nie był to idealny występ Bartosza Kapustki, chociaż nie można mieć większych zastrzeżeń do pierwszej połowy, kiedy to dawał bardzo dużo zespołowi, tworzył przestrzenie w ofensywie. Gorzej wyglądało to w drugiej części, kiedy był całkowicie schowany za rywalami, niezbyt często odzyskiwał piłkę, praktycznie w ogóle nie uczestniczył w akcjach ofensywnych. Idealnie nie było także w pierwszych 45 minutach. W 10. minucie zbyt łatwo stracił piłkę w środku pola i jego błąd musiała naprawić defensywa. Kilka minut później odebrał piłkę Alfonso Sousie, jednak zamiast dokładnym podaniem do Filipa Mladenovicia napędzić akcję Legii, zagrał tak, że futbolówka spadła pod nogi przeciwnika.



Bartosz Kapustka

Minuty: 77

Gole: -

Asysty: -

Strzały/celne: 1 / 1

Liczba podań / celne: 29 / 24

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 3 / 0

Dryblingi / udane: -

Dystans: 9.62 km

Sprinty: 8

Odbiory: -

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -