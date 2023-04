Patryk Kun ma trafić do Legii

Komentarze (3)

arek - 5 minut temu, *.chello.pl To jest super ruch. Mladen zrobił się strasznie statyczny; uwielbia dreptać z pilķą jak kiedy Nagy, żeby przeciwnik sam mu się położył. No i ma już 32 lata a mamy mocno wiekowe pół drużyny (Mladen, Jędza, Wszołek, Jozue, Pekhart, Carlitos, Pich, Johansson).

odpowiedz

Johny - 14 minut temu, *.orange.pl Fajna praca Zielińskiego..... Szkoda tylko że brak kasy na takie naprawdę poważne wzmocnienia. To są tylko porządne uzupełnienia składu lub wymianka...... :/

L - 7 minut temu, *.aster.pl @Johny: topowi zawodnicy w lidze to uzupelnienia? Jakie powazne wzmocnienia chcesz? Typu Cafu czy Antolic czyli sciagniesz dobrego pilkarza ale przepalisz hajs, nic wow ci nie da, a dodatkowo po sezonie odejdzie i trzeba budowac na nowo. Taki Kun ci zostanie na dluzej, poza tym to wahadlowy do biegania. Wystarczy. Gual tez raczej nie bedzie sie palil do wyjazdu. A taki Josue co? Mamy niby super pilkarza, ale zaraz odejdzie i trzeba na nowo zespol budowac bo cala gra oparta na nim bo jest jedynym wybijajacym sie ponad lige. A takich 3 nie sciagniesz. Nie tylko przez brak kasy.

