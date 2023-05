Sylwetka Marca Guala

Czwartek, 11 maja 2023 r. 16:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym piłkarzem Legii został 27-letni Marc Gual. Hiszpan podpisał trzyletni kontrakt. Napastnik do drużyny dołączy dopiero po sezonie jako wolny zawodnik, gdyż w czerwcu wygaśnie jego umowa z obecnym pracodawcą.



As hiszpańskiej drugiej ligi



Marc Gual urodził się 13 marca 1996 roku na przedmieściach Barcelony, w gminie Badalona. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w juniorskich drużynach Espanyolu Barcelona, a także jego rezerwach. Po jednym sezonie w seniorskiej piłce jego talent zauważyła Sevilla FC. Pierwsze dwa sezony spędził grając w drugiej drużynie, zwanej Sewilla Atletico. W 2018 roku został przesunięty do pierwszej drużyny, jednak nie zagościł w niej długo. Po miesiącu został wypożyczony do Realu Zaragoza i spędził w nim cały sezon. W następnych sezonach również nie znalazł się w planach trenerów Sevilli i był wypożyczany do Girony FC oraz rezerw Realu Madryt, czyli Realu Madryt Castilla. Na stałe barwy "Sevillistas" opuścił na rzecz AD Alcorcón. Łącznie we wszystkich klubach na zapleczu Primera Division rozegrał 145 meczów, w których strzelił 31 bramek i asystował przy 10 trafieniach.









Wyprowadzka za granice i przybycie do Polski



Sezon 2021/22 Gual rozpoczynał jeszcze jako piłkarz Alcorcón. Jego klub jednak dopadły problemy finansowe i Hiszpan zdecydował się na rozwiązanie swojego kontraktu. Napastnik postanowił opuścić rodzimy kraj i udać się na zagraniczne wojaże. Dokładnie 13 stycznia 2022 roku podpisał umowę z trzecią drużyną ukraińskiej ekstraklasy, SK Dnipro-1. W barwach nowej drużyny nie zdążył jednak zadebiutować, bo chwilę po jego przybycie do klubu wybuchła na Ukrainie wojna. - Nie zdążyłem zagrać na Ukrainie w meczu o stawkę. Kilka dni przed wybuchem wojny wróciliśmy ze zgrupowania w Turcji. Nikt z nas nie przypuszczał, że może się wydarzyć takie coś. Wiedzieliśmy o pewnych napięciach, ale nie braliśmy pod uwagę napaści na taką skalę, mordowania ludzi, niszczenia budynków. Spędziłem na Ukrainie pierwsze trzy dni tego piekła. Pamiętam, że na początku spotkałem się z kolegami z drużyny. Ustaliliśmy, że musimy uciekać do innego kraju. Tylko dokąd? Pierwszym pomysłem była Polska, ale z Dniepru jest dość daleko do waszego kraju. Ostatecznie stwierdziliśmy, że uciekamy do Rumunii. Ale zanim to się stało, pojechaliśmy do naszego centrum treningowego. Znajdował się w nim bunkier i musieliśmy się w nim skryć na niemal godzinę. Było niebezpiecznie. Później przejechaliśmy do hotelu, który znajdował się dalej od obszaru działań zbrojnych. To stamtąd, o świcie, wsiedliśmy w samochody i skierowaliśmy się do Rumunii. Wzięliśmy ze sobą zapas benzyny, jakieś jedzenie, dużo wody. Nasza podróż trwała dwa dni, to był bardzo trudny czas. Nie czuliśmy się bezpiecznie - tak wspominał początek napięć i swoje ostatnie chwile na Ukrainie Gual w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego.



Jego sytuację wykorzystała Jagiellonia Białystok, która 2 marca 2022 roku zakontraktowała piłkarza po zamknięciu okna transferowego, dzięki wprowadzonym przez FIFA zasadom dla piłkarzy z ligi ukraińskiej. Łącznie w jej barwach wystąpił 37 razy i zdobył 18 bramek oraz 7 asyst. Gual do "Jagi" był jedynie wypożyczony, ale w między czasie rozwiązał swój kontrakt na Ukrainie, więc w klubie chciano zrobić wszystko, by go zatrzymać u siebie. Gual jednak zdecydował się opuścić jej barwy po sezonie i przenieść do Legii. O jego transferze do Warszawy mówiło się już w styczniu tego roku, gdy w programie Turbokozak na Canal + Sport Hiszpan powiedział te słowa - Tak, słyszałem, że interesuje się mną Legia Warszawa. Zobaczymy, na razie mamy połowę sezonu. Mamy czas żeby o wszystkim porozmawiać (...) Jeśli interesuje się tobą zespół, który wygrywa wiele tytułów, to zawsze jest dobrą opcją. Znam dobrze tę ligę i ją lubię. Chcę zdobywać tytuły, a Legia to dobry zespół, by to robić.



Marc Gual mierzy 186 cm wzrostu i waży 73 kg. Jest on zawodnikiem ofensywnym, który może występować zarówno w ataku, jak i na pozycji numer „10”. Posiada dobre warunki techniczne i fizyczne oraz przyzwoitą szybkość. W klubie o miejsce w składzie będzie rywalizować z Tomasem Pekhartem, Maciejem Rosołkiem, Carlitosem, Blazem Kramerem oraz Ernestem Mucim.





Marc Gual

Data urodzenia: 13 marca 1996 (27 lat)

Miejsce urodzenia: Badalona

Kraj: Hiszpania

Wzrost: 186 cm

Pozycja: napastnik

Kluby: 2010 - 2013 CF Badalona (juniorzy), 2013 - 2015 RCD Espanyol (juniorzy), 2015 - 2016 RCD Espanyol B, 2016 - 2018 Sevilla Atletico Club, 2018 - Sevilla FC, 2018 - 2019 Real Saragossa CD, 2019 - 2020 Girona FC, 2020 - Real Madryt Castilla CF, 2020 - 2022 - AD Alcorcon, 2022 - Dnipro-1 Dniepropietrowsk, 2022-2023 Jagiellonia Białystok

Mecze/bramki w Ekstraklasie: 33/16

Mecze/bramki w reprezentacji: 3/0 (Hiszpania U21)