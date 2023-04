Zapowiedź meczu

Pora na zwycięstwo

Piątek, 21 kwietnia 2023 r. 06:35 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Wartą Poznań. Gospodarze w tym sezonie spisują się bardzo dobrze i wciąż mają szanse na zajęcie czwartego miejsca w tabeli, które premiowałby ich do gry w europejskich pucharach. Legioniści podejdą do starcia z Wartą po dwóch ligowych remisach, więc jednocześnie z wielką nadzieją na przełamanie i... zapewnienie sobie miejsca w europejskich pucharach.



Do meczu z Wartą Poznań legioniści podejdą po ostatnim remisie z innym klubem z tego miasta - Lechem. Przed niespełna tygodniem gracze Kosty Runjaicia w hitowym spotkaniu podzielili się punktami z "Kolejorzem", przez co ich strata do Rakowa wzrosła o dwa punkty. Tym samym Legia zanotowała drugie starcie z rzędu, w którym padł remis. Wcześniej taki sam rezultat padł w meczu z Miedzią Legnica.