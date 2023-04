Koszykówka

Wyka na kolejne dwa lata w Legii

Wtorek, 18 kwietnia 2023 r. 10:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Środkowy koszykarskiej Legii Warszawa, który ma na swoim koncie 129 oficjalnych meczów w barwach naszego klubu (107 w lidze, 2 w PP, 14 w FIBA Europe Cup i 6 w Lidze Mistrzów), przedłużył o kolejne dwa lata umowę, która wygasała po zakończeniu obecnych rozgrywek.



31-letni Wyka będzie jednocześnie nowym kapitanem zespołu prowadzonego przez Wojciecha Kamińskiego. Darek do Legii trafił w czerwcu 2020 roku po występach w Asseco Arce Gdynia i wraz z naszym klubem zajął czwarte miejsce w Energa Basket Lidze w roku 2021, a rok później świętował z eLką na piersi srebrny medal mistrzostw Polski. W sezonie 2021/22 "Wykson" wraz z Legią dotarł do ćwierćfinału FIBA Europe Cup.









W dotychczas rozegranych 129 spotkaniach, zdobył dla Legii 721 punktów, zaliczył 749 zbiórek, 155 asyst i 125 bloków.



- Zostaję w Legii Warszawa na kolejne dwa lata, dodatkowo będę pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję kapitana zespołu. Jestem dumny i cieszę się z tego, że będę mógł prowadzić Legię do kolejnych zwycięstw. W tym klubie dużo już przeżyłem - byliśmy o włos od brązowego medalu, w minionych rozgrywkach sięgnęliśmy po srebrny medal, też jak i w kolejnych rozgrywkach celem będzie złoto i tytuł mistrzowski - powiedział Dariusz Wyka.



- Nowa umowa z Dariuszem Wyką to na pewno świetna wiadomość dla nas wszystkich. Nasz środkowy, w minionych latach, uczestniczył w bardzo ważnych momentach dla klubu - m.in. finały mistrzostw Polski i zdobycie srebrnego medalu. Dariusz jest bardzo ważną częścią zespołu, jego dobrym duchem. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie kontynuował dobrą serię, a my będziemy sięgać po kolejne sukcesy razem z nim - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Dariusz Wyka

Data urodzenia: 3.12.1991 (31 lat)

Wzrost: 209 centymetrów

Pozycja: środkowy



Sukcesy:

- wicemistrz Polski (2021/22)

- wicemistrz Europy U18 dywizji B (2009)

- brązowy medal Mistrzostw Polski (2018/19)

- ćwierćfinalista FIBA Europe Cup (2021/22)

- uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów (2022/23)

- uczestnik EuroCup (2017-2020)

- uczestnik finału Pucharu Polski (2019)



Dotychczasowe kluby:

2022/23: Legia Warszawa (EBL i Liga Mistrzów) | w Lidze Mistrzów: 6 meczów, śr. 15.1 min. gry, 4.2 pkt., 4.5 zb., 0.7 as. | w EBL: 27 meczów, śr. 15.1 min. gry, 4.8 pkt., 5.1 zb., 0.9 as.

2021/22: Legia Warszawa (EBL i FIBA Europe Cup) | w EBL: 40 meczów, śr. 17.2 min. gry, 5.7 pkt., 5.2 zb., 1.1 as. | w FEC: 14 meczów, śr. 17.7 min. gry, 5.4 pkt., 5.7 zb., 1.0 as.

2020/21: Legia Warszawa (EBL) | w EBL: 40 meczów, śr., 21 min., 6.6 pkt. 7.1 zb., 1.7 as.

2019/20: Asseco Arka Gdynia (EBL i EuroCup)| w EBL: 22 mecze, śr., 12.4 min., 3.8 pkt., 3.9 zb., 0.8 as.

2018/19: Asseco Arka Gdynia (EBL i EuroCup)| w EBL: 39 meczów, śr. 16.5 min., 6.4 pkt., 4.3 zb., 1.0 as.

2017/18: Asseco Arka Gdynia (EBL i EuroCup)| w EBL: 32 mecze, śr. 20.7 min., 8.4 pkt., 5.7 zb., 0.8 as.

2016/17: Miasto Szkła Krosno (EBL)| 32 mecze, śr. 16.3 min., 5.0 pkt., 3.8 zb., 0.5 as.

2015/16: Miasto Szkła Krosno (I liga)| 40 meczów, śr., 21.4 min., 10.1 pkt., 7.5 zb., 1.2 as.

2014/15: KKK MOSiR Krosno (I liga)| 36 meczów, śr., 20.8 min., 8.8 pkt., 6.3 zb., 0.8 as.

2013/14: MOSiR PBS Bank KHS Krosno (I liga)|35 meczów, śr., 17.6 min., 6.9 pkt., 4.8 zb., 0.8 as.

2012/13: Polonia Przemyśl (I liga)| 32 mecze, śr., 24.7 min., 11.6 pkt., 7.0 zb., 0.5 as.

2011/12: Jezioro Tarnobrzeg (PLK)| 38 meczów, śr., 12.3 min., 3.7 pkt., 2.8 zb., 0.2 as.

2011/12: UMKS Kielce (II liga)| 12 meczów, śr., 26.8 min., 13.6 pkt., 7.6 zb., 0.8 as.

2010/11: Znicz Jarosław (II liga)|33 mecze, śr., 32.8 min., 11.1 pkt., 9.2 zb., 1.1 as.

2009/10: Znicz Jarosław (PLK)| 23 mecze, śr., 10.3 min., 3.0 pkt., 1,7 zb., 0.3 as.

2008/09: Sokołów Znicz Jarosław (PLK)|1 mecz, śr., 2.0 min., 0 pkt., 0 zb., 0 as.