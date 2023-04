Bartnik 15. w trzech postawach w PŚ

Na zakończenie zawodów Pucharu Świata w strzelectwie sportowy w Peru, Tomasz Bartnik startował w poniedziałek w konkurencji strzelania w trzech postawach. Nasz zawodnik ukończył rywalizację na miejscu 15., z wynikiem 585 pkt. - by awansować do finałowej ósemki, która walczyła później o medale, legioniście zabrakło zaledwie dwóch punktów. Bartnik zdobywał punkty w pozycji klęczącej: 194 (97 + 97), leżącej 199 (99 + 100) i stojącej 193 (96 + 97). Przypomnijmy, że na rozpoczęcie zawodów PŚ w Limie, Tomek wraz z Anetą Stankiewicz wywalczył brązowy medal w karabinie pneumatycznym Mix.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.