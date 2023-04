Z obozu rywala

Warta przed meczem z Legią. Zielony koń

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r. 11:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 Legia Warszawa w Grodzisku Wielkopolskim zmierzy się z Wartą Poznań, która notuje bardzo udany sezon. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala legionistów.



Warta pokazała, że bez sporego zaciągu zza granicy, znanego polskiego trenera, a nawet stadionu można osiągnąć sukces. Choć sezonu nie zaczęli najlepiej, bo po pierwszych 10 kolejkach mieli na swoim koncie tylko 11 punktów, to szybko nabrali wiatru w żagle. Zespół średnio punktował w Grodzisku Wielkopolskim, jednak fantastycznie radził sobie na wyjazdach. Dziś poznaniacy zajmują 5. miejsce w tabeli, a najważniejszy cel, jakim było utrzymanie, został wykonany. Młody trener Dawid Szulczek nie mówił głośno o walce o europejskie puchary, lecz podkreślał, że kluczowe będzie osiągnięcie 40 punktów. Teraz Warta ma ich na swoim koncie 41, a do czwartej Pogoni Szczecin traci sześć oczek. Straty do "Portowców" pewnie nie odrobi, jednak sezon 2022/23 będzie mogła uznać za nadzwyczaj udany.







Defensywa



Niepodważalną jedynką w bramce Warty jest Adrian Lis, który w tym sezonie 23 razy wyjmował piłkę z siatki (ok. 1 gol na spotkanie). W tym sezonie wielokrotnie popisywał się świetnymi interwencjami, a trener Szulczek podkreśla, że to golkiper, który potrafi odnaleźć się w polu karnym rywala. Lis swoje umiejętności w ofensywie pokazał w zeszłym sezonie, gdy wpisał się na listę strzelców w starciu z Górnikiem Łęczna. Młody szkoleniowiec nie zaprzecza również, że kiedyś zdecyduje się, aby jego podopieczny wcześniej niż w doliczonym czasie gry przy niekorzystnym rezultacie znalazł się w polu karnym rywala.







Szkoleniowiec preferuje grę na trzech stoperów. Najczęściej rolę półprawego pełni Dimitrios Stavro­poulos, który dwukrotnie w tym sezonie wpisywał się na listę strzelców, a półlewego Robert Ivanov. Fin swego czasu przymierzany był do Legii. W tym sezonie 28-latek zagrał w każdym spotkaniu ligowym, można powiedzieć, że od deski do deski, choć w meczu z Zagłębiem Lubin opuścił plac gry po ponad godzinie. Pomiędzy nimi najczęściej oglądamy Dawida Szymonowicza. Nie da się ukryć, że defensywa Warty jest jedną z lepszych w lidze. W sumie poznaniacy stracili 26 goli, a lepszym wynikiem może się pochwalić tylko Raków Częstochowa.







Pomocnicy



Na prawym wahadle jeszcze do niedawna podstawowym graczem był Jan Grzesik. Od połowy maja 2021 roku do 12 marca 2023 roku 28-latek nie opuścił ani minuty w ligowych spotkaniach poznaniaków. Przez ten czas obrońca rozegrał 59 kolejnych meczów, jednak w rywalizacji 24. kolejki przeciwko Cracovii Grzesik obejrzał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. Zastąpił go Kamil Kościelny, który następne trzy mecze rozpoczynał w pierwszym składzie, a w ostatniej kolejce na tej pozycji oglądaliśmy Jakuba Kiełba. Tylu rotacji nie ma po drugiej stronie boiska, gdzie najczęściej występuje były zawodnik Legii II, Konrad Matuszewski (na zdjęciu niżej, pierwszy od lewej). W środku pola trener Szulczek stara się rotować, jednak spośród pomocników najwięcej czasu na ekstraklasowych boiskach spędził Miguel Luís, który ma na swoim koncie dwie bramki. W ostatniej kolejce Warta wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1, a u jego boku wystąpił Niilo Mäenpää. Warto spojrzeć na wcześniejsze spotkanie "Zielonych" z Lechem Poznań (0-2), gdzie trener postawił na zupełnie inny środek pola. Michał Kopczyński i Maciej Żurawski - ta dwójka rozpoczęła derby Poznania od pierwszej minuty. Szczególnie ten drugi wykręca w tym sezonie świetne liczby. 22-latek strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty, a bramkę, którą zdobył w starciu z Widzewem Łódź, można oglądać bez przerwy.











Napastnicy



Z przodu Warta ma kim postraszyć. Przede wszystkim na prawej stronie boiska biega bardzo utalentowany 20-latek, Kajetan Szmyt. Wykazuje się zwinnością, szybkością, a dodatkowo niezłym uderzeniem. Jest jedną z najbarwniejszych postaci w drużynie "Zielonych". W tym sezonie strzelił w lidze dwa gole i zanotował trzy asysty. Po drugiej stronie możemy spodziewać się Miłosza Szczepańskiego, który zazwyczaj opuszcza plac gry w okolicach 60. czy 70. minuty, a zastępuje go Stefan Savic. Szczepański zdobył w tym sezonie cztery trafienia i trzy asysty. Na szpicy występuje Adam Zrelák (na zdjęciu niżej). Słoweniec w tym sezonie nie strzela regularnie. Zgromadził siedem trafień, jednak już po pierwszych dziesięciu kolejkach (nie wystąpił w dwóch pierwszych) miał ich cztery.







Ostatnie 5...

Jakimi wynikami zakończyło się ostatnie pięć meczów pomiędzy Legią a Wartą?



08-10-2022 Legia 1-0 Warta

13-02-2022 Legia 0-1 Warta

14-08-2021 Warta 0-2 Legia

13-03-2021 Legia 3-2 Warta

02-11-2020 Warta 0-3 Legia



Historia



Zespoły mierzyły się ze sobą 34 razy. Legia górą była 20 razy (ok. 59%), a poznaniacy 13 (ok. 38%). Remis padł raz, na początku października 1993 roku. Bilans bramkowy to 71-57 na korzyść warszawiaków. W tym wieku oba kluby spotkały się ze sobą pięciokrotnie, a legioniści górą byli aż w czterech meczach. Warcie udało się zwyciężyć pod koniec lutego zeszłego roku przy Łazienkowskiej. Spotkanie rundy jesiennej tego sezonu zakończyło się wygraną legionistów 1-0.