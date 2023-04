Bilety na finał Pucharu Polski

Wtorek, 18 kwietnia 2023 r.

2 maja o godz. 16:00 na Stadionie Narodowym Legia Warszawa zagra w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Przedstawiamy zasady sprzedaży biletów na to spotkanie.









Informacje dotyczące zakupu biletu:



Dziś od godz. 15:00 na oficjalnej stronie klubu https://bilety.legia.com według następującego harmonogramu:

a) od 18.04, od godz. 15:00, do 19.04, do godz. 15:00 – zamknięta sprzedaż dla posiadaczy karnetów sezonowych 2022/23,

b) od 19.04, od godz. 15:00, do 21.04, do godz. 12:00 lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc - dla wszystkich kibiców Legii Warszawa



Klub udostępnia do zakupu 3 000 miejsc w bocznych sektorach trybuny górnej za bramką od ul. Poniatowskiego (koszt biletu kategorii 2 wynosi 80 zł) oraz 1 100 biletów w dwóch sektorach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie miejsc zajmowanych przez grupy zorganizowane Legii Warszawa (koszt biletu kategorii 1 wynosi 120 zł).



Klub sprzedaje wraz z biletem dedykowaną koszulkę na finał Pucharu Polski, w którą będą ubrani wszyscy kibice prowadzący doping z sektorów za bramką. Cena koszulki zakupionej wraz z biletem wynosi 70 zł.



Bilety zakupione za pośrednictwem serwisu sprzedażowego Legii Warszawa na stronie bilety.legia.com będą do odbioru w Punkcie Obsługi Kibica (POK) oraz w dniu meczu w specjalnym kontenerze przy wejściu na Stadion Narodowy bramą nr 2. O dokładnym terminie i miejscu odbioru poinformujemy kibiców drogą mailową, a także na oficjalnej stronie klubu. Nie ma możliwości odbioru biletów w formie elektronicznej zakupionych za pośrednictwem serwisu sprzedażowego bilety.legia.com.



Przypominamy o zabraniu na mecz ważnego biletu oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (najlepiej dowód osobisty lub prawo jazdy). Bilety na mecze Pucharu Polski rozgrywane na Stadionie Narodowym muszą być w formie drukowanej.



Pamiętaj, aby idąc na mecz na sektory za bramką dla grup prowadzących zorganizowany doping, założyć dedykowaną koszulkę, zaprojektowaną przez kibiców na finał Pucharu Polski.



Bilety na sektory neutralne

Ruszyła także sprzedaż biletów na sektory neutralne. Wejściówki w cenie 120 zł można nabywać przez system PZPN bilety.laczynaspilka.pl.