"Udało się! Straż pożarna dała zielone światło dla sektorówek podczas finału Pucharu Polski na stadionie Narodowym. Dziękuję Państwowej Straży Pożarnej i miastu st. Warszawa za dobrą współpracę! 2.05.23 16:00 Legia - Raków - to będzie prawdziwe święto kibiców!" - poinformował na Twitterze prezes PZPN, Cezary Kulesza .

Korek - 56 minut temu, *.chello.pl Można ? Można !

Tylko jedna kwestia może niepokoić. Otóż, co będzie, gdy jakiś nieodpowiedzialny młodzian odpali racę w kierunku zadaszenia stadionu ? Ewentualny zapłon może być początkiem nieszczęścia zarówno zdrowotnego jak i materialnego.

Uczestniczenie w tym meczu będzie z pewnością testem na kibicowską dojrzałość. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl To kiedy zapisy? odpowiedz

