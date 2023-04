Kursy na mecz

Walka o europejskie puchary

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r. 19:31 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

W piątek Legia Warszawa powalczy o 3 punkty w Grodzisku Wielkopolskim. Zwycięstwo z Wartą Poznań zagwarantuje drużynie ze stolicy grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Z kolei Warta cały czas ma szansę na miejsce w pierwszej czwórce, więc zapowiada się bardzo interesujące spotkanie. Wiosną Warta nie przegrała jeszcze meczu rozgrywanego w roli gospodarza, ale według bukmacherów Fortuny to legioniści są faworytem - kurs na wygraną podopiecznych Kosty Runjaicia wynosi ponad 2,2, a na wygraną drużyny Dawida Szulczka nieco ponad 3,5.



KURSY NA WARTA - LEGIA

FORTUNA: 1 3.6 X 3.25 2 2.22



Pełna oferta zakładów na mecz Warta - Legia



Wyniki ostatnich meczów Legii z Wartą:

08.10.2022 - Legia 1-0 Warta

13.02.2022 - Legia 0-1 Warta

14.08.2021 - Warta 0-2 Legia

13.03.2021 - Legia 3-2 Warta

02.11.2020 - Warta 0-3 Legia



Betbuilder w Fortunie



Betbuilder jest czymś w rodzaju konstruktora zakładów bukmacherskich, który pozwala tworzyć własne spersonalizowane zakłady w ramach jednego wydarzenia sportowego. Po dodaniu kilku zakładów z jednego meczu bukmacher automatycznie przelicza kurs całkowity zbudowanego zakładu. W skrócie, tworzysz jeden zakład z wieloma zdarzeniami w ramach jednego spotkania/meczu.



Do swojego zakładu możesz dodać kilkanaście różnych selekcji z oferowanych rynków. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż nie mogą się one bezpośrednio wykluczać. Mogą być to:

zwycięzca meczu

obie drużyny strzelą

suma goli, rzutów rożnych, kartek

dokładny wynik meczu

wynik do przerwy

podwójna szansa

wynik do przerwy/wynik końcowy

kto zdobędzie bramkę

kto dostanie kartkę



Taka opcja dostępna jest na niedzielny mecz Warta - Legia.