Bezpośrednią transmisję z meczu Warta Poznań - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek meczu o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zapraszamy do komentowania meczu pod poniższą wiadomością KURSY NA WARTA - LEGIA FORTUNA:

Dedi - 1 minutę temu, *.plus.pl Nie wygląda to cudownie odpowiedz

BOBO - 11 minut temu, *.orange.pl Ma ktoś działający link? odpowiedz

L fan - 22 minuty temu, *.chello.pl A gdzie Pekhart? odpowiedz

Anatolij - 28 minut temu, *.centertel.pl Ma ktoś linka? odpowiedz

Kociewiak - 29 minut temu, *.34.186 Warta..."zalać Wisłę"...Warszawa tylko zwycięstwo poznaniakow odpowiedz

BOBO - 40 minut temu, *.orange.pl Poratuje ktoś linkiem? odpowiedz

Dedi - 14 sekund temu, *.plus.pl @BOBO: http://bosscast.net/ch_ks.php?148 odpowiedz

ko(L)o new jersey - 1 godzinę temu, *.. dziś przełamanie Carlitosa…jazdaaaa Legiuniaaaa odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Nawrocki ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Slisz ... Kapustka

Strzałek

Rosołek ... Carlitos

LEGIA Mistrz !!!

0 : 2 odpowiedz

Gocław - 43 minuty temu, *.167.2 @MonsteR (L) Miłkowice: czego mistrz? odpowiedz

