Wito - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Carlitos i Rosołek bardzo słabi ( nie są gotowi na 1 skład ) Pich i Baku bez komentarza bo słabizny nie ma co komentować...brak Pekharta i Muciego widoczny mega mocno. odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Final PP jest i skończyło się granie. Wywalone po calosci. odpowiedz

Hurgada - 1 godzinę temu, *.tedata.net No i elegancko???? odpowiedz

Hurgada - 1 godzinę temu, *.tedata.net @Hurgada: zamiast znaków zapytania była uśmiechnięta buźka. Mistrzowie Polski, ha ha ha. odpowiedz

atric - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten caly Zrelak to jest 2000tys.razy lepszy i waleczniejszy od tych Rosołów drobiowo- wołowych,Carlitosow ,Bakusiów,Plichow czy Pichow i innych lamusów z tym całym bezjajecznym Costia na czele. odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wstyd. Pojechali żeby się przespacerować po boisku odpowiedz

lw73 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak by to powiedzieć delikatnie

Koszulka z ELKĄ dla wielu kopaczy ważą za dużo. dla tego trzeba jak najszybciej rozglądać się nad wzmocnieniami aby coś ugrać w KL odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl To nie do końca dobry wynik. odpowiedz

Nie da się tego oglądać - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pajace, osiągnęliście dno dna, żal patrzeć odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ribeiro chu.owo zagrał ale asyste dla warty zdobył odpowiedz

Uf - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Macie tego szmaciarza Carlitosa - dno szmata totalna 2 liga lub 3 jak większość to szmaciarze a zarabiają jak gwiazdy. odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Brak słów odpowiedz

Mioduski Nieudacznik - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo, la la la la,.......Nie poddawaj sie la la la la....... odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Macie swojego idola Legioniste..rosolka znawcy won do ksiazek gimbazo odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Po minie Josue,jak schodził widać że już go tu nie ma,on sie tu marnuje ,nie ma z kim grać,to musi być bardzo frustrujące,a za pewne miejsce rosołka w tym sezonie w tylu meczach,dzida temu kto o tym tyle razy zdecydował odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Widzę, że już liga na Łazienkowskiej się skończyła i oczekiwanie na finał PP.

Uwielbiam te ankiety jak oceniasz pracę KR. On jeszcze nic nie zdobył, a noty ma jakby już chociaż puchar zdobył… odpowiedz

Kudlaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia utopiła się w warcie odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Młody Szmyt objechał weterana Rose jak tyczkę.. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl wszyscy nam spiewaja Legia ..uj,moze te piz,,czki w to uwieżyły,Szmyt nas dzisiaj popycha az ... odpowiedz

ważne pytanie - 1 godzinę temu, *.151.93 Czy na Narodowy wpuszczą mnie z taczką (na Runiacza)? odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Rosołek i Carlitos - cześć! Mam nadzieję, że Gual trafi do Legii, bo z tym napastnikami, to nawet pyry nas wyprzedzą. Ale syf! odpowiedz

WITO - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Po(L)ubiony: Rosołek i Carlitos są mega słabi. Pich i Baku dramat. odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dni, podania, podania i zero efektu. Szkoda... odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl i co powie pajac po meczu,że znowu go pajacyki zawiodły i wynik jest zły,Zielu miej jaja i pogon ich wszystkich,to trzeba budować od zera,ta maka jest z Ukraińskiego zboża odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @atmosferić: licz młodziaku. 4 drużyna się łapie. odpowiedz

Jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Z meczu na mecz coraz gorzej. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Jim: Niestety, tak to wygląda. Para całkowicie uszła. Tego meczu nie uratujemy. Ważne by na finał PP jakoś się ogarnęli. odpowiedz

Qarx - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No tak mi piątek spier...lić odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobry kurs na Warte u Buczka był , Jedza pewnie obstawia z Wietecha , pozdro odpowiedz

Kraków 12345 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Czyżby po meczu.. koniec dobrej passy... odpowiedz

ADI - 2 godziny temu, *.centertel.pl PIŁKARZYKI PAJACYKI GWIAZDY HAŃBIĄ KLUB BARWY TRADYCJĘ A KIBICE PRZEZ TYCH NIBY KOPACZY SĄ POŚMIEWISKIEM odpowiedz

Wanda - 2 godziny temu, *.aster.pl Slisz gość który na poziomie Ekstraklasy nie potrafi zrobić zwodu zenada . odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl wygrana z rakowem wiecej szkod narobila niz to warte... pomysleli ze sa najlepsi... odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl runjaic moze jeszcze wypasc z miejsc dajacych puchary - to jest taka oferma. pogon tracido nas obecnie 10 pkt i ma 5 meczow do konca. odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trzeba sprzedać bramkarza, więc młody musi grać.... odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl na ..uj na kosta jak on nie zareagował po pierszej beznadziejnej połowie,nie reaguje po sracie bramki w 70 min,równie dobrze niech sobie idzie do RFN na piechote,cos czuje że Papszun od nowego sezonu zawita na Ł3 !!!! odpowiedz

Micekwwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Żenada, Runjajic wynocha bajerancie. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z czym My do Europy ja się pytam.... odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak runjaic przegra final pp - nalezaloby go wyrzcic na zbity pysk. On co roku wszystko przegrywa - to jest jakis gosciu z klątwą na sobie. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Hładun by to wyjął. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Od początku 2-iej połowy widać było, że coraz gorzej gramy....Kolejny raz to samo. Ciekawe, czy uda się wyrównać, z taką grą - wątpię. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl ale pi.dy grają,potykaja sie o swoje nogi ,dno dna,korupciorz wczoraj pokazał ze zasluguje na wyzsze miejsce,z taka gra won z pucharów bo bedzie wstyd,wy.ebac ich wszystkich,zero ambicji,co oni robią na treningach ,fraj.rzy... odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rosołek w pierwszym składzie kolejny mecz jest po prostu dramat nie wiem to go w tej drużynie trzyma inna sprawa chwaląc broni dobrze to po co wprowadza Tobiasza pierwszy strzał na bramkę i gol No po prostu świetny bramkarz to tak jakby powiesil ręcznik... Nie kolejny mecz Legia wygląda tak jakby im się nie chciało na stojąco wszystko odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Grają raz na tydzień wstydu nie mają odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.chello.pl Po co on tego r(OSIOŁ)ka trzyma na boisku to jakaś tajemnica i to duza odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Widać,że bardzo im zależy na wicemistrzostwie. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl minimaliści. Śmieją się w oczy kibicom. odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najmrocki wygląda jakby po raz kolejny dopiero co wyskoczył z pudła. Piąta bundesliga to max co prezentuje. odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Oni są na wakacjach ? Człapią jak krowy w bagnie . odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Kolejny raz zanosi się na gorszą 2-gą połowę... odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Rosołek i carlitos potwierdzają że w przyszłym sezonie ich nie będzie, może jakieś wypożyczenie np. nikomu nie nie ujmując miedź, korona itp odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kolejne potwierdzenie braku zmienników. Mam nadzieję że Rosołek, Carlitos, Pich, Baku , Kramer , Charatin , Miszta i Ikea już są spakowani. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Hiszpan: Amen!!! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Flaki z olejem. Zanosi się na 500 podań w poprzek i do tyłu. 4 strzały z tego 2 w sam środek bramki a kolejne 2 to bardziej podania do bramkarza niż strzały na bramkę. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znowu zabawa w polu karnym. Eh nic sie nie uczą na błędach. Ktoś znowu zaraz napisze że sie czepiamy Rosołka. kopacz mem. Nawet biegowego pojedynku nie potrafi wygrać. Jego gra tyłem do bramki na utrzymanie piłki to kpina odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Jak na razie słaby (nudny) mecz, a komentarz C+ po prostu tragiczny... odpowiedz

Zdz - 3 godziny temu, *.mtm-info.pl @Kaktus : a co maja komentować jak sam piszesz ze nuda to nawijają żeby w ogóle coś gadać i nie zasnąć odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie wygląda to cudownie odpowiedz

BOBO - 3 godziny temu, *.orange.pl Ma ktoś działający link? odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl A gdzie Pekhart? odpowiedz

Anatolij - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ma ktoś linka? odpowiedz

Kociewiak - 4 godziny temu, *.34.186 Warta..."zalać Wisłę"...Warszawa tylko zwycięstwo poznaniakow odpowiedz

BOBO - 4 godziny temu, *.orange.pl Poratuje ktoś linkiem? odpowiedz

ko(L)o new jersey - 4 godziny temu, *.. dziś przełamanie Carlitosa…jazdaaaa Legiuniaaaa odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Nawrocki ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Slisz ... Kapustka

Strzałek

Rosołek ... Carlitos

LEGIA Mistrz !!!

0 : 2 odpowiedz

Gocław - 4 godziny temu, *.167.2 @MonsteR (L) Miłkowice: czego mistrz? odpowiedz

Malinka - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Gocław: Mistrz udawania że gra się w piłkę.... odpowiedz

