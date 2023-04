Konferencja pomeczowa

Runjaić: Oczekiwałem więcej zaangażowania i poświęcenia

Piątek, 21 kwietnia 2023 r. 23:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Byliśmy absolutnie świadomi tego, że dziś czeka nas ciężkie spotkanie. Potrzebowaliśmy rozegrać dwie dobre połowy i wykazać się cierpliwością, bo Warta to bardzo dobra drużyna w defensywie. Pierwsza połowa nie była jakaś specjalna w naszym wykonaniu, kontrolowaliśmy grę, częściej byliśmy przy piłce i neutralizowaliśmy przeciwników. W przerwie zaskoczyła nas dziwna energia w szatni. Nie wiem dlaczego tak było, brakowało pozytywnej energii. Druga połowa nie była warta Legii, zawiedliśmy jako drużyna, ta połowa nie była taka, jak chcemy grać jako zespół i dlatego ostatecznie przegraliśmy ten mecz. Przez drugą połowę.









Nie chcę na nikogo wskazywać palcem oprócz siebie. To moja odpowiedzialność. Myślę, że szybko się zregenerujemy po tym weekendzie. W pewnym sensie jestem zadowolony z tego, że zagraliśmy 19 spotkań bez porażki. Ostatnio przegraliśmy w październiku w Płocku. Porażka to także część procesu tworzenia drużyny, są one wpisane w sport. Teraz możemy od nowa zacząć serię i śrubować statystyki. To tylko porażka, nic się nie stało, ale również jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Musimy wrócić i skupić się na dobrych treningach, ponownie złapać odpowiednie zaangażowanie i poświęcenie. Jestem pewien, że w piątek zagramy bardzo dobry mecz przed finałem Pucharu Polski.



Gratulacje dla Warty za dobry mecz i dobry sezon.



Dlaczego po wygranej z Rakowem nie wygraliśmy kolejnych trzech spotkań? Dzisiejszy mecz przegraliśmy nie dlatego, że nie wygraliśmy z Lechem czy Miedzią. Staraliśmy się, graliśmy solidnie z Miedzią i Lechem, dziś przegraliśmy przez drugą połowę i przez silnego przeciwnika, który miał większą wiarę w zwycięstwo niż my. Przed nami bardzo dużo pracy, musimy naszą złość i rozczarowanie przekuć w dobrą energię.



Dziwna atmosfera w szatni? To były moje odczucia, byliśmy zbyt zdenerwowani, było rozczarowanie. Oczekiwałem więcej zaangażowania i poświęcenia. Może to ja miałem złą energię? Jeżeli chcecie kogoś winić, to wińcie mnie. W kolejnych dniach będziemy analizować to spotkanie i musimy o tym zapomnieć.