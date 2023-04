Konferencja pomeczowa

Szulczek: Z Legią nie można wygrać łatwo

Piątek, 21 kwietnia 2023 r. 23:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dawid Szulczek (trener Warty): Było to dla nas bardzo trudne spotkanie, ale z Legią nie można wygrać łatwo. Mecz był trudny od samego początku, a Legia nas dominowała, ale przetrwaliśmy tę fazę i pod koniec pierwszej połowy potrafiliśmy odpowiedzieć. W drugiej połowie otworzyliśmy się i chcieliśmy grać w piłkę. Było to zbliżone do meczu z Lechem, tyle że wtedy to Lech zdobył gola, a teraz my.



Nasza drużyna dobrze funkcjonuje jeśli chodzi o ławkę, dziś była najmocniejsza odkąd jestem trenerem. Podoba mi się reakcja zawodników rezerwowych.



Główny plan zakładał, że będziemy sobie przekazywać Josue w strefie i dobrze to funkcjonowało.



Nastroje są bardzo dobre. Jak Legia będzie wszystko przegrywać, a my wszystko wygrywać, to jeszcze możemy ją wyprzedzić.