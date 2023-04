W ligowym dołku

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Sebastian Tarnowski



Single malt - 14 minut temu, *.wawtel.pl Można zajadów od śmiechu dostać, jak się czyta komentarze z jednej skrajności do drugiej. To był mecz O NIC. Zmiany robione przez trenera to potwierdzają. Czekałem, że Jeszcze wejdzie Astiz. Jedyny wniosek z meczu, ze ławka jest słaba. Pomijam spadek motywacji po straceniu szans na mistrza, ale rzeczywistość jest taka, ze bez 2-3 nowych ludzi, to lepiej w pucharach w ogóle nie startować. Oszczędźmy sobie wstydu. Z całym szacunkiem, Kun , to wzmocnienie takie jak Pich. Gual? Cholera wie. odpowiedz

Marco(L)io - 20 minut temu, *.tre.se Nie ważne,czy mamy czy nie mamy szansy na Mistrza!Gdy ma się na sobie koszulkę Legii,to do czegoś zobowiązuje!!!Nie wiem,czy za bardzo zachłysnęliśmy się zwycięstwem w ładnym stylu,nad Rakowem?Czy,nie mamy do czynienia z „syndromem Runjaica”?

To jest już jego kolejny sezon,który kończy w ten sam sposób!!!Widzialem,ze już mieliśmy pozdrowienia ze Szczecina…

Wiem,ze po ostatnim sezonie,nie powinnismy się spodziewać nagle walki o najwyższe cele,ale jeśli już była szansa to dlaczego nie starczyło sił,chęci,zaangażowania…Żeby skończyć to z przytupem!A tak,cały sezon rozmienilismy na drobne!

I teraz wielka zagadka jest,czy wszystkie siły skupiamy na PP,czy jednak działa „fatum trenera”na ostatniej prostej?

Obym się mylił!!! odpowiedz

Wolf - 39 minut temu, *.virginm.net Ludzie po co Wy się denerwujecie. My nie mamy ani złych ani dobrych zawodników. My mamy po prostu przeciętnych kopaczy. Z całą sympatią do Carlitosa, to już nie jest taki sam zawodnik jak kiedyś. Pich ja zapomniałem że taki ktoś w ogóle u nas jest. Baku niby coś próbuje ale właśnie to niby. Nawrocki forma spadła. Na dzień dzisiejszy gramy tym co mamy z gówna bata nie ukręcisz jak to się mówi i na lepsze się nie zapowiada. odpowiedz

patataj - 42 minuty temu, *.cdn77.com Runjaić zdecydowanie nie trafił dzisiaj z rozstawieniem na optymalne pozycje, zgoda, było parę wymuszonych absencji z powodów zdrowotnych, ale niektórzy delikwenci, jak na przykład Carlitos czy Rosołek zdecydowanie lepiej wyglądają na ławie, niż na murawie. odpowiedz

Szamo z Wronek - 42 minuty temu, *.centertel.pl Carlitos, Wszołek i Kapustka wam już naprawdę dziękujemy. Jeśli chcecie (a nie może być inaczej) żeby Legia grała na dobrym poziomie to po tym sezonie szukajcie sobie nowych klubów. odpowiedz

Wiosną liście też mogą spadać - 50 minut temu, *.14.195 Kiedy zaczną spadać liście? odpowiedz

Bolo - 56 minut temu, *.vectranet.pl Zaj...ał Tobiasz, Hładun by tego nie puścił. odpowiedz

kolarGol - 58 minut temu, *.aster.pl Nawet Makumba Bakana nie dał rady.Nawet on. Może Żyłę Piotra zatrudnić? Podobno umie piłkę kopnąć. I "cheche" zrobi. Będzie bez zmian czyli do dupy ale chociaż trochę weselej. odpowiedz

WoLa - 58 minut temu, *.tpnet.pl Co to za dziewczynka weszła w 75 minucie? Ta akademia Miodka to jakaś porażka ale nie może być inaczej jak nauczyciele wfu sobie dorabiają z okolicy na trenowaniu w akademia pana Kleksa tzn Miodka... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brak Pekharta, Muciego a do tego zmiany w składzie. Tobiasz za Hładuna chyba tylko po to by Miodkowi zgadzał się szmal za grę młodzieży. Carlitos statysta. Zresztą jest tu kilku statystów takich jak Rosołek 2 bramki na sezon. Pich, Celhaka,Baku.Mladenovic przeszedł obok meczu i on chce podwyżkę i nowy kontrakt? Wypad dziadu. Banda przepłacanych gamoni.

Od meczu z Rakowem jest tylko gorzej.

Najbardziej boli brak walki.

Więcej pichów, kramerów, Rosołków a od nowego sezonu będziemy gotowi na grę co trzy dni. A raczej na kopanie się po czołach jak dzisiaj.



Czekam jeszcze na Miszte w finale pucharu Polski. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Spokojna Baśka, walke o mistrza i tak przegraliśmy w Legnicy, Amica nas nie dogoni, chłopaki trochę bardziej rozluźnione i lekki brak determinacji, ale w finale PP znowu będą ją mieli i pokażą to samo co w meczu ligowym z Rakowem, puchar jest nasz

A w przyszłym sezonie to my robimy show i zachodzimy dalej niż Amica w lidze konferencji. LEGIA L odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziękujemy za walkę sezon w sumie już się skończył teraz trzeba zdobyć puchar powodzenia odpowiedz

Hg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy co poniektórzy dalej będą uważać, że Runjaic wyciągnął z tej drużyny maksa, po prostu są słabi piłkarze? Czy może jednak w Legnicy, Warcie, Kaliszu mają,,trochę" gorszych graczy, a na boisku różnicy nie widać. Tak samo było w poprzedniej rundzie, tylko że wtedy pomimo beznadziejnej gry jakoś 3 punkty wyszarpywaliśmy. odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co k.rwa było, wszystkim wystawiłem oceny ,,1,, i uważam że to za wysoko, ale znajdą się bałwany co wystawią piąteczki i średnia 4. Portugal jak dostanie piłkę to kręci się z nią jak smród po gaciach, co on geny ma po hamulcowym. Pierdołek jak zwykle paralityk, Tobiasz to niech spier.ala za granicę, tam będzie niezbędny do noszenia sprzętu dla prawdziwych bramkarzy, jak czytam jak to LEGIA na nim zarobi miliony ojro. To tak sobie myślę czy pisał osioł, czy istota ludzka. Panie Zieliński z całym szacunkiem do pana przestań pa pier.ić o przemyślanych transferach i budowaniu zespołu, bo od tego gadania to zbiera się na wymioty. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Było blisko niespodzianki, ale ostatecznie udało się piłkarzom Warty Poznań pokonać amatorów z Warszawy odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Papszun wolny to bramki chcą zwolnić Kostę. odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.26.96 Hahaha “miszcz” Polski, Legia Warszawa! Zamiast wygrać z bananami i przegonić Raków, to jak co sezon, sami przewalają mistrzostwo. Żenada. odpowiedz

??????? - 1 godzinę temu, *.domynet.pl Ten Rosołek to jest na praktykach? W jakim elemencie gry jest dobry?

Pozycji bramkarza nie należy bagatelizować. Może Tobiasz i Hładun niewiele się różnią, ale ta różnica dałaby nam dzisiaj 1pkt odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.plus.pl wywalić ich na zbity p..., razem z trenerem. Wziąć chłopaków ze szkółki, nawet niech zaczną od IV ligi, ale będą chcieli grać, mieć ambicje i cele. odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Meczu nie oglądałem wiec za bardzo nie mogę ocenić. Ale sądząc po wyniku i po wypowiedziach internautów to wszyscy zagrali delikatnie mówiąc niedobrze.

Choć dla mnie akurat ten wynik nie stanowi niespodzianki.Całkiem przypadkowo oglądałem 2 ostatnie mecze z udziałem warty poznań.I dało się zauważyć że piłkarze tego klubu są w stanie pokazać niezły kawalek futbolu oczywiście na poziomie ligi polskiej.Czego za bardzo nie można powiedzieć o w-skim zespole.W poznańskim klubie przede wszystkim występują piłkarze bez nazwisk,cżyli nie gwiazdory o grajkowie o w ogóle nieznanych nazwiskach.Prowadzi ich trener ktory zdaje się nigdy nie był piłkarzem na poziomie zawodowym.Jest to młody trener na dorobku który ma trzydzieści parę lat,w przeciwieństwie do naszego,,Ola Boga"trenera który ma za zadanie zrobić Legii super team.W Warcie podoba mi się to ze piłkarze no name są w stanie zagrać i skutecznie i ładnie dla oka.Czego za bardzo nie można powiedzieć o naszym zespole.Warta gra regularnie na swoim poziomie.A Legia z kolei gra futbol,,szarpany"od przypadku do przypadku.Bez przemyślanych akcji,schematów oraz sposobu rozgrywania akcji.Podejrzewam ze i tak też było dzisiejszego wieczora.Na dzisiejszy wieczór można wyciągnąć jeden wniosek;Nie potrzeba znanych piłkarzy którzy mają niewiadomo jakie możliwości.Wystarczy trener z głową z ambicją oraz chęciami.I myślę że Dawid Szulczek te cechy posiada.Widać to po zespole który prowadzi.Czego za bardzo nie można powiedzieć o naszym zespole. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Maverick : Mysle ze w Wa- wie taki Szulczek czy np.Smutny Waldemar Fornalik to by szybko zagineli akcji! Do tych leni to trzeba kogos takiego jakim był śp.Janusz Wojcik albo Stasiek Czerczesow lub ten jugol co go kiedys wywalili z Lecha nie pamietam nazwiska bo ten caly Kostia bezjajeczny jest! odpowiedz

Sandman - 57 minut temu, *.blizoo.bg @Maverick : Nic nie straciłeś, nawet ci zazdroszczę, że nie oglądałeś, bo ja niestety oglądałem i gdy tak pomyślę, co bym mógł robić w tym czasie w zamian, to mnie krew zalewa. Mógłbym na przykład wyjść do stomatologa na leczenie kanałowe i przerwać je po pierwszej wizycie albo wyjść na zakupy do supermarketu i celowo nie zabrać portfela, mógłbym też udać się na Centralny, kupić bilet i zrobić ich w wała i nie wsiąść do żadnego pociągu albo też mógłbym zacząć kolekcjonować ciekawe rzeczy znalezione na chodniku, ewentualnie pobiegać sobie w te i na zad, goły i wesoły z wiaderkiem węgla przez most Poniatowskiego, mógłbym wszystko, nawet wejść do fast fooda i sprawdzić po którym hamburgerze puszczę pawia, byle by tylko nie oglądać tak dennego meczu. odpowiedz

długi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pozdro ze Szczecina, wszystko zgodnie z planem, jak w Pogoni, pampers pełny w najważniejszych momentach. To nie jest mental na Legię. odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl słabo to wygląda odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.plus.pl To jest k.... jakaś tragedia. Runaic ch...j nie trener. Przegrywa wszystko pod koniec sezonu i nigdy nic nie wygra. Tak było z Pogonią i tak jest z Legią. Won z Legii. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lol: Ten przegryw w Rzeszy takie same cuda wyprawiał!Bodajże w Kaiserslautern 2 razy w końcówkach sezonu przerypał awans do 1 Bundesligi. odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.plus.pl @wtf: dlatego twierdzę że ten gościu nie ma genu zwycięzcy i nie nadaje się do Legii. Temu panu już dziękujemy. Co innego to pseudo grajki. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ta drużyna istnieje tylko teoretycznie. Kilka spotkań wygranych na farcie karnymi i jeden jedyny dobry mecz z Rakowem i już se puszymy. Tak naprawdę to wyjaśnił nas Kalisz, na który wyszliśmy pierwszym składem a nas cisnęli na potęgę. Od bramkarza począwszy (Tobiasz, chłopie, Ty umiesz się w ogóle ustawić przed strzałem?), na trenerze kończąc ("musimy zagwarantować sobie WICE!!!!!mistrzostwo") .. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Paczkomat: Ta drużyna ma 11-12 zawodników do grania. W dodatku większość z obecnego składu w zeszłym sezonie walczyła o utrzymanie. Nie myślałeś chyba, że w 12-stu zawojują ligę i wygrają PP??? Mecz z Rakowem potraktowali prestiżowo. Teraz dołują, bo zwyczajnie brakuje pary której starcza na 45minut. Zmienników nie ma - przykładem jest Rose, którego młody Szmyt objechał jak tyczkę. A nasz obrońca dopiero co na murawę wszedł....

odpowiedz

T-1000 - 1 godzinę temu, *.243.186 @Wolfik:

Na wszystko jest zawsze kur... gotowe wytłumaczenie. Trener się zgodził na 11-12 do grania i resztę do statystowania? Co to kur... za trener? On ma jaja? odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wolfik: 11-12? Przeceniasz tę ekipę kolego. Ja widzę tu max 8: August, Jędza, Josue, Pekhart i w porywach Muci i Wszołek, oraz Kapi i Maik, którzy są akurat pod formą. 2gie miejsce to wynik zdecydowanie ponad stan, ale niestety zdecydowanie poniżej naszych ambicji. odpowiedz

Jjj - 1 godzinę temu, *.161.7 Przestańcie w końcu płakać piz…! odpowiedz

Tu nie ma się co denerwować - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl z tych błaznów na czele z trenerkiem obsra zbroje i ekspercikiem zielinskim trzeba się śmiać:) jjjjj dziady:) odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl piach i muł a wypowiedz p Rosolka to jakas farsa juz dla nich sezon sie skonczyl odpowiedz

W****ny - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie wiem czemu się ludzie tym Josue zachwycają gościu wszystkie akcje spowalnia, jakieś kułeczka robi, to ma być zaskoczenie, Warta, długie podanie celne, u nas dupa, nie kombinuje tylko każdym podaniem akcję przyspiesza. U nas pomysł na grę to do boku i do tyłu odpowiedz

St.anger - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wisła ???? Legia ???? = $ odpowiedz

VUKO - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl nie poddawaj się....

teraz czas na lanie od Rakowa. odpowiedz

Taczką na Runiacza - 1 godzinę temu, *.151.93 Czy na Narodowy wpuszczą mnie z taczką? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Taczką na Runiacza: Jak nie będzie w niej flag i pirotechniki,to tak. odpowiedz

Taczka na Runiacza - 1 godzinę temu, *.151.93 @wtf: taczka ocynk 75 l już zatem czeka na 2 maja odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl Pierwsza porazka po PIETNASTU MECZACH, a tu placz jakby z ligi spadali. Wyluzujcie, sezon przejsciowy, klub w przebudowie, troche problemow kadrowych, czego wy oczekiwaliscie? Jakby wam ktos powiedzial po poprzednim sezonie ze pol roku meczu nie przegramy, bedziemy jedyna ekipa w lidze bez porazki w tym roku, to byscie sie w czolo popukali. W koncu musieli z kims przegrac. Z taka kadra trudno bylo dojechac do konca ligi bez porazki w 2023 roku. odpowiedz

KSP - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @L: Dokladnie odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: Weź przestań. To jest Legia i tu ZAWSZE sie wymaga i gra o najwyższe cele. Mecze z ogòrami powinni tyłem wygrywać niezależnie od składu. Wiec przestañ ich bronic bo na to nie zasługuja. To minimaliści i śmierdzące lenie odpowiedz

Hss - 1 godzinę temu, *.161.7 @Durniu skończony : jaki ty jesteś zje… typie haha nawet mi ciebie nie żal odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @L: nie chodzi o porażkę, tylko o zaangażowanie. Poza tym od meczu z Rakowem oni grają goovno. Jest coraz gorzej i każdy normalny to widzi. Już w półfinale nie wiele brakowało. Nastawili się na drugie miejsce, czują się nie zagrożeni, więc mają w d00pie. Można wskazywać palcem, ale prawda jest taka, że dziś żaden z pierwszej 11 nie zasłużył na więcej niż 1, a gwiazdor za obrażanie się na 0! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pawel: Brawo i racji 100% odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Przegraliśmy z drużyną bez stadionu, wystawioną na sprzedaż, z budżetem ok. 10% budżetu Legii. Takiej żenady dawno nie widziałam. Dno kompletne. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szulczek dał lekcję taktyki Runjaicowi. Z czym do Europy się pchamy? Wystarczy w miarę poukładana taktycznie drużyna zmontowana ze szrotu i ogrywa nas. Nasza Legia to niestety siermiężna i przeciętna drużyna. odpowiedz

W****ny - 1 godzinę temu, *.orange.pl Słucham właśnie wypowiedzi Rosołka po meczu i on nie wie dlaczego tak jest, to ja mu szybko odpowiem, jesteś cieńki Bolek, dzieci na orliku lepiej potrafią piłkę przyjąć i mają więcej ambicji i chęci do gry.

Wygrana z Rakowem to był wypadek, a boję się że PP też przerżną z kretesem odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl @W****ny: 15 meczow z rzedu bez porazki to tez przypadek byl? Bez porazki w tym roku tez przypadek? Srednia na poziomie Legii mistrzowskiej sprzed kilku lat to tez przypadek? Wypadek to raczej byl dzisiaj skoro to dopiero pierwsza porazka od pol roku. Z Rakowem w finale zagraja najlepszy mecz. To jest Legia, jeszcze sie nie przywyczailes, ze gwiazdorzy lubia sobie przechodzic mecze z takimi druzynami jak Warta? A z najlepszymi zagrac dobrze? odpowiedz

W****ny - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: Ja nie mam pretensji jeśli się mecz przegra, ale po walce, a nie po kopaniu się w czoło, odpowiedz

To są dziady - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wycofac tych dziadów z pucharów bo tylko będzie kompromitacja. Tego trenerka pampersa bez jajec wypier na zbity pystlk razem z ekspertem Zielińskim,:)to się w głowie nie mieści że takie kasztany jak rosołek grają tu. Tobiasz się popisal super wizytówka:) odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Puchar Polski nie wygramy bo jesteśmy cieńcy jak dupa węża....precz z takimi piłkarzami jak Rosołek Tobiasz Baku Carlitos Sokołowski Pich Ribejro. Zachłyśnięcie Rakowem nastąpiło i brniemy w bagno. Najważniejsze to kupon od wypłaty odciąć. Mioduski ty sprzedaj wszystkich i jedź na wakacje odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl Tradycyjnie. Rakow ograny, final PP i mozna olewac mecze i grac na alibi. Ale urocze jak pikniki lecha jezdza na te Warte i prowadza swoj doping caly mecz o Legii :D odpowiedz

Kot pocztowy - 1 godzinę temu, *.kabsi.at Powtórzę po raz kolejny...



Z tym ćwokiem Runjaićem to będzie już nasza rzeczywistość. Przez 5 lat robił to w Pogoni i będzie to robić w Legii.

Czołówka tabeli, to wszystko. Byle zbytnio nie rozpalać nadziej na coś więcej, bo wtedy trenerzy w Ekstraklapie szybko tracą posady.

Z pucharów też wylecimy szybko, tego też on nie lubi.

odpowiedz

jano - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl cholerni przepłaceni szmaciarze, tylko kopanina na lewo na prawo do tyłu i znów na lewo i na prawo i do tyłu żadnej arytmii w grze, ten trener to umie nauczyć czegoś więcej niż kopaniny????? Warta proste środki i ma 3 pkt . A Legia ?? Szmaciarze tylko kopać na boki lub do tyłu umieją!!!! odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.167.2 Od 30 lat nie przegraliśmy z tym zespołem patałachów, ale kto? mógł nam to zafundować ? Kto ? Nas upokorzył poraz kolejny ? Kto może szargac Lkę ? Jak nie on . Wy wiecie kto i pamiętajcie przy decyzji czy kupując bilet przy Ł3 chcecie sponsorować jego rządy w klubie. odpowiedz

Matek - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Dno to mało powiedziane !!!! Tego nie dało się oglądać !! Wstyd !!! i Hańba !!!! odpowiedz

(L)opez.pl - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Od meczu z Rakowem gramy chu...o odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Je. . Matoły i tyle w temacie połowa do wyje . Rosół i Caritas do rezerw tam jest ich miejsce odpowiedz

meler1916 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jak zwykle beznadziejny Rosołek, Ribeiro kopiący się po czole. Słabo Kapustka i Josue.. a najgorsze jest to, że dwie drużyny z Poznania zabierają jakiekolwiek szanse na mistrzostwo.. oby Legia nie skończyła sezonu tuż za podium.. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl @meler1916: chlopie, jakie mistrzostwo? Jednoczesnie martfisz sie, ze skoncza poza podium i myslales o mistrzostwie? WTF? Oni juz maja 2 miejsce i wywalone jajca. odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.virginm.net Paralitycy

Brak słów odpowiedz

Julekkk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Tobiasz to jest nieporozumienie strzał prawie w środek bramki puszcza!! Rosołek, Carlitos dno!! odpowiedz

Patt - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wymęczony remis z ostatnią drużyną w Legnicy, uratowany remis w meczu ze zmęczonym Lechem a teraz porażka z Wartą.

W taki sposób mistrzostwa sie nie zdobędzie, a jak tak dalej pójdzie to i drugiego miejsca nie utrzymają.

Wygrali z Rakowem i myślą że są dobrzy, a tak na prawdę to banda słabych i przeciętnych grajków.

odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Najgorszy mecz w rundzie wiosennej. Widać, że po Legnicy uszła para. Oby ogarnęli się na finał PP. Więcej chyba nie ma co pisać, smutny dzien... odpowiedz

Jani - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik:

Z Miedzią był najgorszy odpowiedz

Tomasz - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Nic się nie dzieje. W pucharach będziemy. Szybko odpadniemy bo trzeba znowu walczyć o pierwszą trójkę za rok. Piłkarze przyjdą za darmo. Miodek chce sprzedać Legię ale nie ma kupców.

odpowiedz

obiektywny - 1 godzinę temu, *.inetia.pl ………………………………………………………( zero gry zasługuje na zero komentarza ) odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Macie ulubieńca trybun na bramce, 1 strzał, 100% skuteczność... odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.chello.pl Słabe to było. odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.161.7 A kogo to już teraz obchodzi , cel osiągnięty ,wakacje odpowiedz

W****ny - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do domu na piechotę, odpowiedz

Kraków 12345 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Gra tragedia... Nic nie pokazali na boisku... odpowiedz

Robson - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dno i kupa mułu !!! Nie da się już tego oglądać, zero ambicji, walki, duży kurs był u Buka… odpowiedz

Anonim - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Carlitos , Rosołek dramat

Tobiasz wykopy wszystkie niecelne.

odpowiedz

Fcm - 1 godzinę temu, *.orange.pl Piłkarzyki cienkie jak dupa węża. Tracą punkty z randomami... odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.160.120 Z czym do ludzi jpdl odpowiedz

PIT - 1 godzinę temu, *.net.pl Szmaciarze i tyle! Wstyd! odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.net.pl Żeby na koniec skończyli na piątym miejscu za takie dno co oni grają masakra i bez pucharu odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Tom: na jakim piatym miejscu? :DDD odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Gen Kosty zaczyna zatruwać. Banda nieudaczników. odpowiedz

MKS Pogoń - 58 minut temu, *.inetia.pl @Hiszpan: U nas to samo było , jak szła już gra o cele to pampers nie wytrzymywał ciśnienia i walił w pieluchę .Dziwię się , że pudel go wziął do Legii ... odpowiedz

WWO - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tragedia.... odpowiedz

