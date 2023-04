Bramka i skrót meczu z Wartą

Po bardzo słabym meczu Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Wartą Poznań 0-1. Zapraszamy do obejrzenia gola ze tego spotkania: Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV

jarekk - 23 godziny temu, *.metrointernet.pl Gol klasyczny, zabawa pod wlasnym polem karnym, strata pilki i stalo sie. Wszyscy juz to wiedza, zadna tajemnica. odpowiedz

bronek49 - 22.04.2023 / 15:50, *.chello.pl nie potrzebna była zmiana bramkarza w Legii bo Hałdun by to obronił , Tobiasz za póżno zareagował odpowiedz

Zdzicho - 13 godzin temu, *.tpnet.pl @bronek49: ale Hładun u nas zostanie, a Tobiasza trzeba sprzedać. Coś jak z Kulenoviciem odpowiedz

Propozycja - 22.04.2023 / 12:49, *.as51430.net @do redakcji

Może warto dodać na stronie sekcję z kontuzjami i kartkami zawodników..

Pekhardt jest podobno kontuzjowany i próżno szukać na stronie jakiejkolwiek informacji. To chyba dość istotne info. Wielu kibiców obstawia mecze czy gra w jakieś fantasy- tak to mieliby pod ręką dostępny skład, odwiedzenie tej strony miałoby też większy sens odpowiedz

