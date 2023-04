Rosołek: Brakowało nam pazerności

- Nie brakowało nam dziś szybkości akcji, bo stwarzaliśmy sobie dobre sytuacje. Gdybyśmy grali zbyt wolno, to one by się nie pojawiły. Brakowało nam może trochę szczęścia, skuteczności, pazerności, by wepchnąć piłkę do bramki na 1-0. Wtedy ten mecz mógłby inaczej wyglądać. Nie udało nam się to. Gdy się nie wykorzystuje okazji z takimi dobrze zorganizowanymi drużynami jak Warta, to się kończy tak, jak dzisiaj. - Ciężko powiedzieć, czemu po spotkaniu z Rakowem zaczęliśmy tracić punkty. Tamten mecz nam wyszedł, zagraliśmy świetnie. Teraz przydarzyła się nam zniżka formy i głupio stracone punkty. Przewaga lidera nad nami się powiększa i będzie coraz ciężej, bo Raków pokazał, że głupio punktów nie oddaje.

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

bub - 38 minut temu, *.chello.pl Ty chyba inny mecz oglądałeś.... Wy macie w dupiu kibiców i w ogóle się nie staracie. odpowiedz

Legion - 45 minut temu, *.chello.pl Natychmiast po sezonie pogonić tego łacha. Przecież to jest parodia napastnika. Gość przez sezon, grając blisko 30 meczów i to w większości wcale nie ogony strzelił 2 bramki. W tym jedną do pustej. To jest niebywałe, że ktoś taki jest w Legii i w niej gra. Won natychmiast kabareciarzu!!! odpowiedz

Darek - 56 minut temu, *.chello.pl Wyszli na mecz bez pazerności by po meczu usłyszeć, że wyszli na mecz bez pazerności i dlatego przegrali. Brawo.

Z takimi napastnikami jak Rosołek, kramer, czy Carlitos lepiej to zaorać niż się kompromitować co tydzień.

Najważniejsze, że kaska wpływa regularnie. A gdy kontrakt się kończy każdy chce zarabiać jeszcze więcej. Pytam się k.. wa za co? Za ośmieszanie klubu? odpowiedz

Roman - 57 minut temu, *.play-internet.pl Tobie to od urodzenia chyba jej brakuje. odpowiedz

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wyp...j jak najdalej z dala, wolę pomidorówkę. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rosołek jest z pisu ,oni tez dupy daja a mówia ze sa najlepsi ,ten był jednym z najgorszych ,a zadowolony od ucha do ucha i jescze mowi że nie zasłużyli na porażke bo przecież biegali i udawali że grają,pseudo piłkarzyku co hańbisz nasz klub swoją obecnością w prawie każdym meczu odpowiedz

Typer - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Powiedział co wiedział. Ble ble ble i dalej ble ble ble odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czego wam brakowało pazerności??? Dobre wam brakuje UMIEJĘTNOŚCI a Tobie szanowny Panie zwłaszcza.

Gwiazdeczki po meczu z Rakowem w główkach się poprzewracało co mecz to gorzej i gorzej.

Mistrzostwo Polski to sobie z, główek wybijcie łopatami

odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 Wypad defensywny napastniku odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dajcie mi go na 3 minuty … odpowiedz

Koc - 1 godzinę temu, *.18.225 Idź w pi...uuu pokrako i nie wracaj, blokujesz tylko miejsce odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brakowało nam akcji strzałów podań dobrych szybkiej gry dobrych wrzutek z rzutów wolnych i różnych a przede wszystkim brakowało nam napastników i pomocników i obrońców no i bramkarza. Weźcie wypłatę i idźcie się wszyscy napić trochę bo z wami coś nie chalo ostatnio. Mioduski jutro sprzedaj ich wszystkich i jedź na wakacje. odpowiedz

Jordan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oby ciebie zabrakło w najbliższym sezonie w Legii odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Mecz po uju a jeszcze człowiek mem udziela wywiadu. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl ale jak buta bije od tego pana kurde troche samokrytyki czlowieku to jest twoja i wasza praca za to wam placa odpowiedz

Dod - 1 godzinę temu, *.18.225 Wracaj do arki to twój poziom i nie uszczęśliwiaj nas swoim poziomem i przemyśleniami. Już nawet kopczynski był w Legii lepszy od tego noc nie dającego pseudoparalityka. odpowiedz

To drewno - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dod: na sam koniec w serce ławkę grzało. Eksprrcik Zieliński widzi w nim najlepszego piłkarza. odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.plus.pl o czym ty człowieku mówisz, jesteś razem z kolegami beznadziejni, a ty już dawno powinneś siedzieć gdzieś w III lidze odpowiedz

I jeszcze - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To drewno pier glupoty odpowiedz

Rosołek musi odejść! - 1 godzinę temu, *.151.93 Wyjazd z Legii paralito! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.