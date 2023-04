Wyniki Rowińskiej w Beaulieu-sur-Mer

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska (51 ITF) rozegrała kolejny turniej we Francji. Tym razem w turnieju ITF juniorek J300 w Beaulieu-sur-Mer, legionistka odpadła w drugiej rundzie z Bułgarką, Ivą Ivanovą (44 ITF), rozstawioną w tym turnieju z numerem piątym. W deblu Malwina wraz z Rosjanką, Alisą Oktiabrewą dotarły do ćwierćfinału. Wyniki Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Gaja Maduzzi (Włochy) 7-6(2), 2-6, 6-1 II runda: Malwina Rowińska - Iva Ivanova (Bułgaria) 1-6, 6-2, 3-6 Wyniki Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Alisa Oktiabreva (Rosja) - Iva Ivanova/Amelia Waligóra (Bułgaria) 6-1, 6-2 1/4 finału: Rowińska/Oktiabreva - Sarah Iliev/Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (Francja) 6-4, 2-6, 4-10

