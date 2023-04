28-30.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj przy Ł3 piłkarze Legii zagrają z Wisłą Płock. Kibice gości przyjadą pociągiem specjalnym. Pół godziny wcześniej wyjazdowy mecz ze Stalą Ostrów rozegrają koszykarze - transmisja w Polsacie Sport Extra. W sobotę zachęcamy przede wszystkim do wspierania futsalistów na domowym meczu Legii w tym sezonie futsalowej ekstraklasy. Mecz o 16:00 w hali przy ul. Gładkiej, a bilety do kupienia w cenie 17 zł na Legiafutsal.abilet.pl.



W Zielonej Górze odbędą się Mistrzostwa Polski do lat 17 i 19 w pięcioboju nowoczesnym.



Rozkład jazdy:

28.04 g. 17:30 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport Extra]

28.04 g. 17:30 Błonianka Błonie - Legia II Warszawa

28.04 g. 18:00 Legia Warszawa - Wisła Płock

28.04 g. 20:00 FC Den Haag - Helmond Sport

28.04 g. 20:30 Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź

29.04 g. 16:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18]

29.04 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca

30.04 g. 12:30 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom



Młodzież:

28.04 g. 18:00 Legia U16 - Radomiak Radom 07 [LTC 7]

29.04 g. 12:00 Lech Poznań U19 - Legia U19 [CLJ U19][Wronki]

29.04 g. 12:00 AP Podlasie Biała Podlaska 06 - Legia U17 [CLJ U17][Biała Podlaska]