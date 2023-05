2-4.05: Rozkład jazdy

Wtorek, 2 maja 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek o 16:00 na stadionie Narodowym rozegrany zostanie finał Pucharu Polski pomiędzy Legią i Rakowem. Dzień później zapraszamy kibiców do hali na Bemowie, gdzie koszykarze Legii meczem z Zastalem Zielona Góra zakończą sezon zasadniczy 2022/23. Początek spotkania o 17:30, bilety na eBilet.pl, transmisja na Emocje.TV.



Juniorzy koszykarskiej Legii rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 17. W środę i czwartek nasz zespół rozegra dwa pierwsze mecze w grupie A - z Gimem92 oraz Treflem. Transmisje na Youtube.



Rozkład jazdy:

02.05 g. 16:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa [stadion Narodowy]

03.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

03.05 g. 17:30 Legia Warszawa U-17 - Grupa Strategia Gim92 Warszawa-Komorów U-17 [Gdynia, ul. Olimpijska 5/9]

04.05 g. 15:00 Legia Warszawa U-17 - Trefl 1LO Sopot U-17 [Gdynia, ul. Olimpijska 5/9]