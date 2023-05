5-7.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 5 maja 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii udadzą się pociągiem specjalnym do Szczecina na pierwszy mecz na nowym stadionie Pogoni. W sobotę na 15:30 zapraszamy na Bemowo do wspierania koszykarzy Legii, którzy spotkaniem ze Spójnią rozpoczną rywalizację w I rundzie play-off. Mecz numer dwa zaplanowano na poniedziałek o 18:00, również na Bemowie. Bilety do kupienia tutaj. Futsaliści sezon ligowy zakończą wyjazdowym spotkaniem z Jagiellonią.



Legia Ladies mają ostatnią szansę by włączyć się do walki o awans - do tego potrzebna będzie wygrana z Wisłą Płock - spotkanie odbędzie się w niedzielę o 18:30 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej.



W Raciborzu rozegrane zostaną mistrzostwa Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Katarzyna Klepacz startować będzie w strzeleckich zawodach w czeskim Pilźnie, zaś we Frankfurcie w międzynarodowych zawodach w strzelaniach do rzutków wystartują Wołodymyr Yazykov oraz Katarzyna Kosiba.



Juniorzy koszykarskiej Legii rozegrają w piątek w Gdyni trzecie spotkanie turnieju finałowego MP do lat 17, zaś w sobotę i niedzielę rozgrywane będą mecze o medale.



Rozkład jazdy:

06.05 g. 13:00 Budowlani Łódź - Legia Warszawa [rugby]

06.05 g. 15:00 Radomiak Radom - Piast Gliwice

06.05 g. 15:30 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.05 g. 18:00 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa [futsal]

07.05 g. 12:00 Warta Sieradz - Legia II Warszawa

07.05 g. 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

07.05 g. 17:30 Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg

07.05 g. 18:30 Legia Ladies - Wisła Płock [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

08.05 g. 18:00 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

08.05 g. 18:00 Termalica Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec

08.05 g. 20:00 Jong Ajax - FC Den Haag



Młodzież:

05.05 g. 17:30 GAK Gdynia U-17 - Profbud Legia Warszawa U-17 [koszykówka][Gdynia, ul. Olimpijska 5/9]

06.05 g. 11:45 Białe Orły II Warszawa 11 - Legia LSS U12B [ul. Ostródzka 175]

06.05 g. 12:00 Wisła Płock 06 - Legia U17 [CLJ U17][Płock, ul. Łukasiewicza]

06.05 g. 12:00 Legia U19 - Wisła Kraków 04/5 [CLJ U19][LTC 8]

06.05 g. 12:30 AKS SMS Łódź 08 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 14]

06.05 g. 14:00 Legia LSS U14 09/10 - Juventus Academy Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]

06.05 g. 16:00 Legia LSS U12A - Unia Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

06.05 g. 17:00 Wisła Płock 09 - Legia U14 [Płock, ul. Łukasiewicza 37]

06.05 g. 17:30 Legia LSS U10 - Football Talents 13 [ul. Łazienkowska 3]

06.05 g. 19:00 Legia U13 - UKS Varsovia 10 [ul. Łazienkowska 3]

07.05 g. 11:00 STF Champion Warszawa 07 - Legia U16 [Krzaki Czaplinkowskie, ul. Główna 81]

07.05 g. 12:00 UKS Irzyk Warszawa 13 - Legia U10 [ul. Irzykowskiego 1A]



Legia U12 i U11 wyjadą do Berlina na sparingi z Herthą i Unionem.