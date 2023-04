Kibice Wisły Płock przyjadą specjalem

Komentarze (9)

Wisła Płock Hooligan Murder Horde - 53 minuty temu, *.net.il No Legionisci! Szykujcie się na rozpierduchę. Puścimy wasz stadion z dymem. A wy żywi nie wyjdziecie z tego stadionu! Ja na waszym miejscu bym się nie pokazywał. A i jeszcze jedno: będziemy dopingować z Żylety....tylko gdzie wy się wtedy podziejecie??? heheh odpowiedz

Jacek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przykro czytać wypociny trochę szacunku dla ekip które nas odwiedzają a na marginesie na ilu to wyjazdach byli Panowie co tu Cisna innym ? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.135 I ta flaga na dolnym zdjęciu z prawej strony "wielka pyta" odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ale wszyscy czterej przyjadą?? Miazga! odpowiedz

Gorąca zupa - 3 godziny temu, *.inetia.pl Liczę na to że też ruszymy tam pociągiem. odpowiedz

Kakaowe OKO - 5 godzin temu, *.45.118 Niech przyjadą rowerami bez siodełek, w Płocku bardzo modne hehe odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl Mam wrazenie, ze dla 3/4 ekip w tej lidze wyjazd na Legie to jedyny wyjazd pociagiem w sezonie :d odpowiedz

G79 - 5 godzin temu, *.47.243 @L: Akurat z Płocka ciężko się jeździ pociągiem bo jest słabo skomunikowany jeżeli chodzi o kolej żelazną . Dlatego nie dziwi mnie , że rzadko Nafciarze korzystają tego środka transportu odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @L:

Dlatego że prawie zawsze mamy dobry zespół. Pozatym nic tak nie smakuje jak wygrana z Legia to powie prawie każdy kibic innej drużyny. odpowiedz

