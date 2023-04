Rafał Krajewski po porażce z Mantasem Knystautasem 1-3 w 1/8 finału zakończył udział w Mistrzostwach Europy seniorów w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się w stolicy Chorwacji - Zagrzebiu. Legionista w kat. -130 kg przegrał z Litwinem, a jako, że ten nie dotarł do finałów, nie było szans na repasaże.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.