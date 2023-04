Legijne obozy i półkolonie

Sekcja pływacka Legii organizuje obóz w Wałczu, który odbędzie się w dniach 20-27 sierpnia. Ten jest dedykowany zarówno dla zawodników wyczynowych, jak i całych rodzin, które chcą spędzić tydzień na sportowo. Zapisy prowadzone są tutaj . Ponadto pływacka Legia ma w ofercie półkolonie na basenie przy Księcia Trojdena 2c (terminy: 26-30 czerwca, 3-7 lipca i 10-14 lipca) oraz przy Rozbrat 26 (17-21 lipca i 24-28 lipca). Cena jednego turnusu: 1100 zł. Liczba miejsc ograniczona. Organizator zapewnia m.in. dwa posiłki dziennie (drugie śniadanie i obiad). Więcej informacji tutaj , zapisy tutaj . Sekcja tenisa stołowego organizuje Legia Summer Camp w Brennej, który odbędzie się w dniach 22-29 lipca. Cena: 2000 zł. Więcej informacji tutaj . Mini campy ma w ofercie sekcja żeglarska Legii. Zaplanowanych jest 9 turnusów nad Zalewem Zegrzyńskim: 26-30 czerwca, 3-7 lipca, 10-14 lipca, 17-21 lipca, 24-29 lipca, 31 lipca - 4 sierpnia, 7-11 sierpnia, 14-18 sierpnia, 21-25 sierpnia. Dzieci mają zapewniony dojazd nad Zegrze (przystanki: Dworzec Centralny, Metro Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Rondo Radosława, Rondo Starzyńskiego, Rondo Żaba, Metro Młociny, Modlińska, Jabłonna, Legionowo), drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, blok zajęć oraz powrót do Warszawy około 18:00. Cena jednego campu: 1399 zł. Więcej informacji i zapisy tutaj .

Legijne sekcje przygotowały ofertę spędzenia wakacji na sportowo - tradycyjnie dzieci mogą spędzić czas w ramach legijnych półkolonii oraz obozów sportowych. Przedstawiamy przygotowane dotychczas oferty legijnych sekcji. W niedługim czasie oferty obozowe zapewne przygotują również kolejne sekcje. Piłkarskie półkolonie Legia Soccer Schools jak co roku odbywać się będą w dwóch wersjach - z noclegiem w hotelu Ibis lub Agrykola (1999 zł) lub bez (1399 zł). Zaplanowano cztery turnusy: 26-30 czerwca, 24-28 lipca, 31 lipca - 4 sierpnia oraz 7-11 sierpnia. Przygotowano również oferty obozowe w Mikołajkach (24-30 czerwca, 2899 zł) i Ustroniu (23-29 lipca, 20-26 sierpnia i 26 sierpnia - 1 września; 2299 zł). Drugi z turnusów w Ustroniu (20-26 sierpnia) będzie można spędzić również z całą rodziną - w ramach Legia Family Camp. Cena za 1 osobę dorosłą + 1 dziecko - 5499 zł. Więcej informacji o obozach LSS można znaleźć tutaj .

Adam - 1 godzinę temu, *.30.235 ale cenny... masakra. Szkoda , ze cena nie odwiercdlawia jakości tej usługi. 3000 zł za 4 dni , ja rozumiem ze nie ma kasy na nic , ale z dzieci zdzierać ? przecież ta akademia nikogo nie wychowała . Patrzcie na Lecha czy Górnik cały czas kasa z wychowanków a tutaj liczy się tylko kasa od dzieci. odpowiedz

