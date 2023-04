Patryk Kun zawodnikiem Legii!

- Chcąc zabezpieczyć i rozwijać sportową wartość zespołu, byliśmy już aktywni na rynku na wiele tygodni przed otworzeniem okna transferowego. Patryk jest ogranym, doświadczonym zawodnikiem o bardzo dobrej jakości. Jego profil odpowiada naszemu sposobowi gry, bardzo dobrze zna ustawienie, które preferujemy od wielu miesięcy. Jeszcze niedawno był w szerokiej kadrze reprezentacji Polski. Przyjścia Patryka na Łazienkowską potwierdza, że wyróżniający się na swoich pozycjach piłkarze w Ekstraklasie są zainteresowani grą w naszym klubie i walką o sukcesy - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński . Patryk Kun urodził się 20 kwietnia 1995 roku w Giżycku. Dorastał w Węgorzewie i tam stawiał swoje pierwsze kroki piłkarskie w lokalnym Koszałku Opałek, gdzie trenerem był jego ojciec. Kiedy grał w okręgówce, jego talent dostrzegli przedstawiciele pierwszoligowego Stomilu Olsztyn, więc ściągnięto go do klubu. Po nieco ponad dwóch sezonach spędzonych w olsztyńskim zespole, Kun zdecydował się nie przedłużać swojej wygasającej umowy, licząc na angaż w Ekstraklasie. Tak się jednak nie stało i skrzydłowy trafił do Vęgorii. 18-letni zawodnik grał tam i pomagał w grupach młodzieżowych. Po pół roku udało mu się przejść do drugoligowego Rozwoju Katowice. Grał tam przez półtora roku, po czym na zasadzie wypożyczenia przeniósł się do Olsztyna. Sezon 2016/17 był dla niego bardzo owocny - w 33 spotkaniach zdobył 6 bramek i zanotował 9 asyst. Wtedy też pojawiło się jeszcze większe zainteresowanie jego osobą. Ostatecznie trafił na wypożyczenie do Arki Gdynia, która była chwilę po zdobyciu Pucharu Polski. W Gdyni grał dobrze, wystąpił nawet w eliminacjach do europejskich pucharów, ale po zakończeniu sezonu Arka nie zdecydowała się aktywować jego klauzuli wykupu, która wynosiła 100 tys. zł. Takie pieniądze wyłożył jednak Raków Częstochowa i od 1 lipca 2018 roku Kun reprezentuje jego barwy. Łącznie w tym klubie wystąpił 165 razy, zdobył 5 bramek i 2 razy dokładał ostatnie podanie. Był jednym z ojców takich sukcesów, jak awans do Ekstraklasy czy dwukrotne zdobycie Pucharu i Superpucharu Polski przez Raków. W obecnym sezonie zagrał dotychczas w 33 meczach, zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Patryk Kun mierzy 165 cm wzrostu i waży 54 kg. Jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem. Może grać zarówno jako wahadłowy, jak i skrzydłowy, a w swojej karierze występował nawet na pozycji napastnika. Aspekty fizyczne nadrabia dobrą motoryką, ustawianiem się i grą w destrukcji. Kun wydaje się idealnym kandydatem do rywalizacji na pozycji lewego wahadłowego z Filipem Mladenoviciem lub zastąpienia go na lewej stronie. Patryk Kun Data urodzenia: 20 kwietnia 1995 (27 lat) Miejsce urodzenia: Giżycko Kraj: Polska Wzrost: 165 cm Pozycja: lewy wahadłowy, lewy pomocnik Kluby: 2010 - 2012 Vęgoria Węgorzewo, 2012 - Stomil II Olsztyn, 2012 - 2014 Stomil Olsztyn, 2014 - 2015 Vęgoria Węgorzewo, 2015 - 2016 Rozwój Katowice, 2016 - 2017 Stomil Olsztyn, 2017 - 2018 Arka Gdynia, 2018 - do teraz Raków Częstochowa Sukcesy: 2x Puchar Polski, 3x Superpuchar Polski

28-letni Patryk Kun podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. Zawodnik po zakończeniu obecnych rozgrywek odejdzie z Rakowa Częstochowa i dołączy do zespołu od rozpoczęcia przygotowań do sezonu 2023/24. W Ekstraklasie mogący występować na pozycji lewego wahadłowego lub skrzydłowego piłkarz rozegrał łącznie 130 meczów, w których zdobył sześć bramek.

dresikVip - 13 minut temu, *.meteor.ie Przez cały okres gry w Rakowie miał 2 asysty to jakim cudem w tym sezonie ma już 3?

"Łącznie w tym klubie wystąpił 165 razy, zdobył 5 bramek i 2 razy dokładał ostatnie podanie. Był jednym z ojców takich sukcesów, jak awans do Ekstraklasy czy dwukrotne zdobycie Pucharu i Superpucharu Polski przez Raków. W obecnym sezonie zagrał dotychczas w 33 meczach, zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty." odpowiedz

Danie(L) - 20 minut temu, *.plus.pl 27 lat ma dziś, ale jutro skończy 28. Tak czy inaczej mieszane uczucia... odpowiedz

Benx - 53 minuty temu, *.autocom.pl Ze Stomilu ostatnio nieźle trafialiśmy...Czereś, Sokół I... odpowiedz

robochłop - 59 minut temu, *.orange.pl Witamy w Legii chłopaku,,,zapier....j na Jej chwałę i swoją sławę... odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl "mierzy 165 cm wzrostu i waży 54 kg": może, gdy skończy szóstą klasę, to jeszcze urośnie i nabierze masy? odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mały, szybki,dynamiczny liczę ,że w Legii jeszcze bardziej się rozwinie odpowiedz

Rrrr - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Słuchajcie 130 występów i 6 goli jako skrzydłowy to raczej szału nie ma. Na polską ligę może nie będzie ale na puchary Nie sądzę. Słabym mladynowicz lepsze wyniki wykręcił w jedną rundę niż on w 130 meczach, więc raczej nie ma się tu czym podniecać. Pozdrawiam serdecznie odpowiedz

ferds - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedy narzekamy to jedno, ale dobrą robotę trzeba umieć docenić. Brawo Zieliński. Swietny ruch. Coś zgrzytać zaczyna w tym Rakowie. Puszczają Kuna, Papszun odchodzi przed el. LM. Pewnie do LM by sie nie dostali, ale Papszun wie że ścieżką mistrzowską łatwo dostać się conajmniej do Pucharu Konfederacji. Jest Warszawiakiem i względy prywatne mogły być kluczowe, ile lat można żyć na dwa domy. Ale rozstawać się akurat przed śmietanką za caloroczną pracę, dziwne. odpowiedz

c(L)od - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @ferds: Puchar Konferencji. Pucharu Konfederacji jeszcze UEFA nie wprowadziła! odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.160.120 Przykurcz. Są Akurat inni w Rakowie, których warto by mieć. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Legia to my : to zrób przelew i kupuj! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dobry ruch trzeba wzmocnić ławkę. odpowiedz

Żyrardów - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przydałby się jeszcze ten Borys że Śląska ale młodzi raczej nie chcą w Legii bo mają mało szans

Ale Świerczek na pewno byłby lepsze od obecnie grających napadziorow

Oddać Rosolka bo Legia to dla niego nie ten rozmiar butów, pewnie w innym klubie grałby wiecej odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.chello.pl W Pucharze Polski walnie swojaka. odpowiedz

Żyrardów - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I fajnie, to najlepsze lewy obronca/wahadłowy w Polsce. I sam fakt podpisania umowy z zawodnikiem mistrza Polski to duży sukces

Takich walczaków potrzeba w (L). odpowiedz

Mietek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ponoć przychodzi do Legii i ciągnie ze sobą Papszuna. Runiajć na wylocie za ostatnie remisy z Miedzią i łachem. odpowiedz

Aleksander - 2 godziny temu, *.chello.pl @Mietek: HAHAHAHAHAHAH

odpowiedz

Alfred Koza - 4 minuty temu, *.orange.pl @Mietek: Mieeeeeeeetek.... odpowiedz

(L)egia - 2 godziny temu, *.virginm.net Witamy na Łazienkowskiej 3!



Walczyć, trenować, Warszawa musi panować! (L) odpowiedz

Robi - 3 godziny temu, *.autocom.pl Jeździec bez głowy (albo raczej zdolności piłkarskich)... odpowiedz

mirek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Robi:

akurat on jest najlepszy z piłką przy nodze; ty wiesz głupolu co to znaczy jezdziec bez głowy? Grałeś kiedyś w piłkę? odpowiedz

asterix_paranoix - 2 godziny temu, *.160.188 @Robi: Robi z Nairobi chyba. Nie tą ligę ogląda to i Kuna nie kuma. odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Jak dla mnie na plus , no i zawsze to jest Polak wie co to jest Legia odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tym:

dla mnie też na plus ale co to ma za znaczenie Polak, nie Polak. Do reprezentacji go bierzemy? Czy źle pamiętamy Rogera, Edsona, Choto, Radovicia, Ljuboję, Svitlicę, Vadisa, Jozue, Prijovicia, Nikolicia, Luqinasa, Vukovicia, Dudę, Sa i wielu innych żeby ciągle tak bredzić? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @arek: Dobrze, że Polak, bo choćby bliżej Mu kulturowo do naszego klubu i od małego wie co to Legia. odpowiedz

WIELKA LEGIA DARKA MIODUSKIEGO WRACA NA TRON! - 3 godziny temu, *.45.118 Jeszcze Popszun w Legii, wywalić pozoranta Runicza i mamy pakę na zdominowanie ligi na lata. Hegemon wraca na tron! Brawo Prezes Darek Mioduski za odbudowę potęgi. WIELKA LEGIA! odpowiedz

JuIo - 3 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe dlaczego Papszun odchodzi z Rakowa. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak z Giżycka to Diabeł II odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mamy już Marca Guala i Patryka Kuna !

Wygasające umowy 2023 Polacy !

Bramkarze.

1.Karol Niemczycki

2. Daniel Bielica

3.Michał Lewandowski

4.Mateusz Hewelt

Obrońcy

1.Adam Dźwigała

2.Wiktor Biedrzycki

3.Adam Radwański

4. Lukas Klemenz

5.Sebastian Chrusciel

6.Pawel Zuk

Pomocnicy

1. Filip Jagiełło

2. Kamil Pestka

3. Jakub Kałuziński

4. Karol Borys

5. Jakub Łabojko

6. Kacper Urbanski

7.Mateusz Ciapa

Napastnicy

1. Jakub Swierczok

2. Lukasz Zwolinski

3.Dariusz Formella

4. Szymon Fyda



odpowiedz

tedd - 2 godziny temu, *.chello.pl @MonsteR (L):

chyba tylko Świerczok z tej długiej listy mógłby nas wzmocnić, a reszta... co to ma być? Wzmocnienia dla Warty? Stali Mielec? To ma być materiał do gry o mistrzostwo? na Europę? odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dobry piłkarz. Dobry ruch sztabu. Wzmocnienie. Jedziemy po mistrza w przyszłym sezonie. Jazda z k...! odpowiedz

Sebas (L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby w Legii dał radę ,całkiem niezły grajek jak na nasze warunki odpowiedz

FWK - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A co się stało z R. Pichem? Podobno też bardzo doświadczony? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @FWK: klub kokosa.

Potrzebny tu jak łyżwy w lato. odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Czyli Mladenović odchodzi... odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.orange.pl @lucho_83: Wole Kuna niż Mladena. Zrobił swoje ale głowa też już nie taka sama. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.centertel.pl Powalające stastyki ... odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @majusL@legionista.com: dokladnie jeszcze jakby mlody i perspektywiczny byl a to stary pryk odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Ojjj panowie ,może się rozwinie kiedyś!!!!! odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek:

a jaki jest? ma 27 lat, dopiero wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza odpowiedz

