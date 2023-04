Remis Legii w pierwszym dniu turnieju amp futbol ekstraklasy

Sobota, 22 kwietnia 2023 r. 12:41 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu drugiego turnieju amp futbol ekstraklasy zawodnicy Legii Warszawa zremisowali z zespołem Nowe Technologie Różyca 0-0. Choć gospodarze przeważali, nie byli w stanie wykorzystać swoich sytuacji bramkowych. Kolejne spotkania stołeczny zespół rozegra jutro - z Wisłą Kraków i Stalą Rzeszów. Zapraszamy na Łazienkowską 3. Wstęp wolny.



Spotkanie rozpoczęło się bardzo spokojnie i cała pierwsza połowa toczyła się w wolnym tempie. Przez pierwsze kilka minut żaden z zespołów nie potrafił stworzyć sytuacji podbramkowej, chociaż to legioniści prowadzili grę. W 6. minucie gospodarze wyszli z szybką kontrą po nieudanym rzucie wolnym rywali, ale do piłki nie doszedł Dominik Abramczyk. W 11. minucie dobrą okazję mieli legioniści, ale świetnie w bramce zachował się Aleksandr Kupryjanow. Gospodarze mieli więc tylko rzut rożny. W 13. minucie, chwilę po wejściu strzał z dystansu oddał Maks Moroz, ale uderzył niecelnie. Niewiele działo się w drugiej części pierwszej połowy i na przerwę zawodnicy schodzili przy stanie 0-0.



Już chwilę po wznowieniu gry legioniści wywalczyli rzut rożny, po którym na bramkę uderzał Moroz. Uczynił to jednak minimalnie niecelnie. W 23. minucie po błędzie defensywy Legii bramkę mogli zdobyć rywale, na szczęście im się nie udało. W 26. minucie ponownie Moroz strzelił z dystansu, ale wysoko ponad bramką. W 28. minucie legioniści wykonywali rzut wolny, ale piłka nie wpadła do bramki, a dodatkowo jeden z legionistów popełnił błąd techniczny, ponieważ stanął w murze. Oznacza to, że gdyby padła bramka, nie zostałabym ona uznana. W 32. minucie jeden z zawodników Legii został ostro zaatakowany przez rywala w polu karnym, ale sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia. W 36. minucie w zamieszaniu padł strzał na bramkę Nowych Technologii, ale górą z tego starcia wyszedł golkiper. Legioniści nieco przycisnęli w końcówce, ale było im ciężko przebić się przez szczelną obronę. W 38. minucie nieprzepisowo powstrzymywany był Mariusz Adamczyk i gospodarze mieli rzut wolny z lewej strony. Chwilę później stuprocentową sytuację zmarnował Adamczyk, któremu nie zostało nic innego, jak z najbliższej odległości wbić piłkę do bramki. Niestety, pomylił się. Sędzia doliczył jeszcze 2 minuty. Czerwoną kartką za niesportowe zachowanie ukarany został trener rywali, Rafał Chorąży. W doliczonym czasie uderzał jeszcze Bąk, ale wywalczył tylko korner.



Legia Warszawa 0-0 Nowe Technologie Różyca



Nowe Technologie: 22. Aleksandr Kupryjanow, 78. Sławomir Plicha, 14. Michał Pryk, 10. Szymon Smolarek, 5. Dawid Kaczmarek, 8. Sebastian Idowski, 3. Anatolij Miedwiediuk

trener: Rafał Chorąży



Legia: 19. Szymon Kiernoz, 4. Adrian Stanecki, 6. Piotr Wykrota, 5. Artur Stolikowski, 21. Mariusz Adamczyk, 9. Dominik Abramczyk, 23. Adrian Bąk

trener: Jakub Popławski



żółte kartki: Artur Stolikowski - Dawid Kaczmarek, Aleksandr Kupryjanow



Wyniki:

Wisła Kraków 10–0 Stal Rzeszów

Legia Warszawa 0-0 Nowe Technologie Różyca

godz. 13:00 Warta Poznań – Stal Rzeszów

godz. 14:15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała – Nowe Technologie Różyca

godz. 15:30 Wisła Kraków – Śląsk Wrocław



23.04. Niedziela

godz. 09:00 Warta Poznań – Nowe Technologie Różyca

godz. 10:15 Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław

godz. 11:30 Wisła Kraków – Legia Warszawa

godz. 12:45 Warta Poznań – Śląsk Wrocław

godz. 14:00 Stal Rzeszów – Legia Warszawa

godz. 15:15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała – Wisła Kraków

godz. 16:30 Ceremonia zakończenia