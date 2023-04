amp futbol

Wysoka porażka z Wisłą, wygrana ze Stalą

Niedziela, 23 kwietnia 2023 r. 14:57 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu drugiego dnia turnieju amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego w Warszawie, Legia przegrała z aktualnym mistrzem Polski, Wisłą Kraków 0-4. W drugim spotkaniu stołeczny zespół wygrał ze Stalą Rzeszów 2-0, zdobywając w sumie 4 punkty w tym turnieju. Legioniści w tym sezonie powalczą jedynie o miejsca 4-7. Kolejny turniej odbędzie się w dniach 13-14 maja w Boguchwale, a jego organizatorem będzie Stal Rzeszów.



Wisła Kraków 4–0 (2-0) Legia Warszawa

1-0 - 17' Jakub Kożuch

2-0 - 19' Krystian Kapłon

3-0 - 27' Przemysław Świercz

4-0 - 36' Olaf Tokarski



W 2. minucie rzut wolny z dalszej odległości wykonywali goście, ale Krystian Kapłon trafił w mur. Chwilę później były zawodnik Legii, Jakub Kożuch uderzał na bramkę, jednak grający trener stołecznego zespołu był na posterunku. W 7. minucie legioniści mieli doskonałą okazję do zdobycia bramki, ale w spojenie słupka z poprzeczką z dystansu strzelił Dominik Abramczyk. Szkoda, bo to było fantastyczne uderzenie. Niestety, jeszcze ucierpiał i musiał zejść z boiska. W 9. minucie legioniści popełnili błąd i z szybką akcją wyszli zawodnicy Wisły. Kapłon posłał bardzo dobre podanie do Kamila Grygiela, ale ten nie trafił w bramkę. W 24. minucie Moroz uderzał płasko z rzutu wolnego, do piłki chciał dopaść jeszcze jeden z legionistów, ale wmieszał się bramkarz Wisły i nic z tej akcji nie wyszło. Chwilę później wyszedł Adamczyk, odegrał jeszcze do kolegi, ten oddał celne uderzenie, jednak skutecznie interweniował Mateusz Kowalczyk. W odpowiedzi zupełnie niepilnowany Jakub Kożuch posłał piłkę do bramki z lewej strony boiska. Minęły 2 minuty, a Krystian Kapłon zdecydował się na niezapowiedziany strzał, a źle zachował się bramkarz Legii, który właściwie sam wpadł z piłką do bramki i mieliśmy już 2-0. Chwilę później Adrian Bąk mógł wyjść sam na sam po błędzie Abayomiego, ale kompletnie nie wykorzystał tej szansy.



W 23. minucie swojej szansy próbował Abramczyk, jednak nie zrobił tego na tyle dobrze, żeby zaskoczyć bramkarza. Chwilę później Artur Stolikowski zagrał nieprzepisowo wślizgiem, przez co został ukarany żółtą kartką, a Wisła wykonywała rzut wolny. Choć odległość była duża a strzał lekki, sporo problemów miał w tej sytuacji Jakub Popławski. W 27. minucie Przemysław Świercz otrzymał podanie i korzystając z tego, że nie było przy nim nikogo, posłał piłkę w stronę bramki. Fatalny błąd popełnił bramkarz Legii, który przepuścił niegroźną piłkę między nogami i było już 3-0. Szkoda tych błędów, bo legioniści w tym meczu długimi momentami prezentowali się przyzwoicie. W 33. minucie błąd popełnił Ślusarczyk, który stracił piłkę blisko własnej bramki, ale tym razem wiślacy tego nie wykorzystali. Chwilę później niepewnie interweniujący w Popławski został zmieniony przez Daniela Paszkota. Niestety, to nie pomogło i w 36. minucie Olaf Tokarski wykorzystał kolejny błąd legii i podwyższył wynik na 4-0. W 40. minucie bardzo ładny strzał oddał Moroz, a bramkarz popisał się efektowną paradą. Jeszcze w słupek trafili wiślacy i na tym zakończyło się to spotkanie.



Wisła: 31. Mateusz Kowalczyk, 7. Kamil Rosiek, 9. Marcin Guszkiewicz, 44. Abayomi Bamgbopa, 16. Jakub Kożuch, 23. Krystian Kapłon, 11. Kamil Grygiel

grali także: 8. Przemysław Świercz, 6. Olaf Tokarski, 14. Dariusz Ziemiańczyk

trener: Krzysztof Moszumański



Legia: 1. Jakub Popławski, 8. Adrian Stanecki, 2. Artur Stolikowski, 23. Adrian Bąk, 21. Mariusz Adamczyk, 13. Mateusz Ślusarczyk, 9. Dominik Abramczyk

grali także: 17. Maks Moroz, 30. Daniel Paszkot, 6. Piotr Wykrota, 15. Karol Zdzieborski, 11. Mateusz Żebrowski

trener: Jakub Popławski



żółte kartki: Stolikowski



Stal Rzeszów 0-2 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 10' Mariusz Adamczyk (k)

0-2 - 25' Mateusz Ślusarczyk



W 3. minucie nad bramką uderzał Adrian Bąk. W 7. minucie Bąk przejął piłkę przed bramką, zagrał do Moroza, a ten oddał niecelny strzał. Legioniści walczyli, próbowali, aż w 10. minucie sędzia wskazał na rzut karny dla stołecznego zespołu. Do piłki podszedł Mariusz Adamczyk i pewnie posłał piłkę do siatki. W 16. minucie szansę na wykorzystanie szybkiej kontry zmarnował Dominik Abramczyk, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, jednak nie poradził sobie z przyjęciem piłki. W 20. minucie Hamza Lmouddene uderzał na bramkę po rzucie wolnym, na szczęście legioniści zdołali wybronić się z tej sytuacji.



W 22. minucie przed bramkę zagrywał Moroz, ale nie było tam nikogo, żeby zamknąć akcję. Chwilę później młody zawodnik Legii był bliski zdobycia gola. W 25. minucie Moroz zagrał z rzutu wolnego do Ślusarczyka, a ten miał dużo miejsca i mógł skutecznie przymierzyć, dając legionistom drugie trafienie. 5 minut później powinni być 3-0 po świetnym podaniu do Moroza, który jednak zmarnował dogodną sytuację, uderzając obok bramki. W drugiej połowie widać było wyraźnie, że zawodnikom z Rzeszowa brakowało sił. Co i rusz jeden z nich kładł się na murawie, przez co spotkanie nam się wydłużało. W 34. minucie na boisku pojawił się debiutujący w ekstraklasie bramkarz Legii, Patryk Ratyński. Minutę później Moroz był faulowany w dobrej odległości od bramki do stworzenia groźnej sytuacji lub oddania bezpośredniego uderzenia. Adamczyk zdecydował się podać do Staneckiego, a jego strzał został zablokowany. Jeszcze efektownie, z powietrza próbował uderzać Bąk, ale przestrzelił.



Legia: 30. Daniel Paszkot, 8. Adrian Stanecki, 17. Maks Moroz, 6. Piotr Wykrota, 23. Adrian Bąk, 21. Mariusz Adamczyk, 13. Mateusz Ślusarczyk

grali także: 9. Dominik Abramczyk, 22. Patryk Ratyński, 11. Mateusz Żebrowski, 15. Karol Zdzieborski



Wyniki:

Wisła Kraków 10–0 Stal Rzeszów

Legia Warszawa 0-0 Nowe Technologie Różyca

Warta Poznań 1–0 Stal Rzeszów

TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 2–1 Nowe Technologie Różyca

Wisła Kraków 6–0 Śląsk Wrocław

Warta Poznań 2–0 Nowe Technologie Różyca

Stal Rzeszów 2–3 Śląsk Wrocław

Stal Rzeszów 0–2 Legia Warszawa

TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 0–3 Wisła Kraków



Tabela: (mecze, punkty, bilans, bilans bramkowy)

1. Wisła Kraków - 6, 18, 6-0-0, +30

2. Podbeskidzie TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - 6, 15, 5-0-1, +9

3. Warta Poznań - 6, 9, 3-0-3, -2

4. WKS Śląsk Wrocław - 6, 8, 2-2-2, -7

5. Legia Warszawa - 6, 5, 1-2-3, -5

6. Nowe Technologie Różyca - 6, 3, 0-3-3, -8

7. Stal Rzeszów - 6, 1, 0-1-5, -17