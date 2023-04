Na stadionach: Najlepsze jeszcze przed nami

Wtorek, 25 kwietnia 2023 r. 12:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Stal Mielec zaliczyła daleki wyjazd do Szczecina w bardzo dobrej liczbie, co było możliwe dzięki wcześniejszej zbiórce funduszy na dofinansowanie przejazdu. Stal poinformowała, że koszt wyjazdu wyniósł 127 tysięcy złotych, a jego organizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu wielu lokalnych firm. Portowcy z kolei świętowali 75-lecie klubu - najpierw szykując oprawę na stadionie z hasłem przewodnim "Najlepsze jeszcze jest przed nami", a następnie odpalając spore ilości pirotechniki na Wałach Chrobrego.



Widzew wpuścił na swoje sektory delegację Piasta, a Wisła Płock ekipę Jagiellonii. Zamknięte sektory gości pozostają w Zabrzu i Radomiu, z kolei Lechia kolejny raz odmówiła biletów dla fanów Cracovii. Zabrzanie zaprezentowali oprawę z przesłaniem skierowanym do piłkarzy, którzy wciąż walczą o utrzymanie w ekstraklasie. Choreografię przygotowali również widzewiacy.



Na I-ligowym meczu przyjaźni pomiędzy Ruchem i Wisłą, rozegranym w Gliwicach, obecnych było blisko 10 tysięcy kibiców. Ultrasi przygotowali zgodową prezentację "Moc pięknej tradycji tkwi w naszej koalicji" z wykorzystaniem pirotechniki. Oprawę na derbach z GieKSą zaprezentował GKS Tychy ("Przejdźmy na Ty").



Fani Lecha z europejskimi pucharami pożegnali się wyjazdem do Florencji - na stadionie Fiorentiny obecni byli w 2012 osób.



Ekstraklasa:



Warta Poznań - Legia Warszawa (500)

Fani Warty wywiesili transparent w sprawie stadionu dla swojego klubu skierowany do prezydenta Poznania. Ponadto zaprezentowali sektorówkę w kształcie koszulki z numerem 12 i flagi na kijach. Kibice Legii przyjechali w 500 osób i z czterema flagami.



Pogoń Szczecin - Stal Mielec (480)

Na najdalszy wyjazd kibice Stali mobilizowali się od bardzo długiego czasu, jednocześnie zbierając pieniądze na sfinansowanie pociągu specjalnego. Ostatecznie na stadionie Pogoni pojawiło się ich 480. Zaprezentowali chorągiewki, mini sektorówkę i kilkanaście rac. Portowcy wypełnili stadion w 20 tys. i zaprezentowali oprawę z okazji 75-lecia swojego klubu - malowaną sektorówkę z gryfem w koronie, baloniki z "75", transparent z tortem urodzinowym "Najlepsze jeszcze jest przed nami". Całość uzupełniło racowisko i stroboskopy wraz z foliami aluminiowymi w tle.



Miedź Legnica - Raków Częstochowa (300)

Raków do Legnicy pojechał pociągiem specjalnym w ok. 300 osób. Miedź z bardzo skromnym młynem.



Korona Kielce - Zagłębie Lubin (160)

Fani z Lubina dotarli do Kielc transportem kołowym, w 160 osób, z flagą "Na wyprawie". Gospodarzy ok. 12 tysięcy, co należy uznać za wynik bardzo dobry. Zaprezentowali flagowisko.



Wisła Płock - Jagiellonia Białystok (105)

Pomimo braku sektora gości, Jagiellonia mogła pojawić się w Płocku na trybunie gospodarzy w 105 osób. Białostoczanie przyjechali z jedną flagą.



Widzew Łódź - Piast Gliwice (45)

Pomimo zamkniętego do końca sezonu sektora gości, fani Piasta mieli możliwość pojawić się na trybunach dzięki uprzejmości widzewiaków. Gospodarze zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę i transparent "Wielka wartość podzielona między małe skrawki" oraz świece dymne.



Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław (-)

Niestety, w Zabrzu nie są obecnie przyjmowani kibice gości z powodu prac przy rozbiórce czwartej trybuny. Gospodarze zaprezentowali transparent "Górnik grać k...a mać", nad którym odpalili czarne świece dymne.



Radomiak Radom - Lech Poznań (-)

Na meczu 4,2 tys. kibiców. Fanów gości brak z powodu braku otwartego sektora gości, na co cały czas nie godzi się policja.



Lechia Gdańsk - Cracovia (-)

Lechia po raz kolejny odmówiła biletów dla fanów Cracovii. Oficjalnym powodem jest rzekomy remont sektora, który oczywiście jest fikcją. Na trybunach nieznacznie lepsza frekwencja niż na poprzednich meczach, choć i tak mizerna biorąc pod uwagę wielkość obiektu - 8 tys. W przypadku spadku do I ligi, który wydaje się nieunikniony, Lechia prawdopodobnie wróci na swój stary stadion przy ul. Traugutta.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Wisła Kraków (2000)

Mecz przyjaźni rozegrany w Gliwicach zgromadził komplet widzów (9913), w tym ok. 2000 wiślaków. Fani zaprezentowali sektorówkę "Mistrzowska zgoda" oraz transparenty "Moc pięknej tradycji tkwi w naszej koalicji" oraz "Nasza wspólna pasja połączyła oba miasta". Nie zabrakło również pokazu pirotechnicznego, na który składały się race, strobo i wyrzutnie fajerwerków.



GKS Tychy - GKS Katowice (430)

Pomimo sektora gości na 1200 miejsc w Tychach, gospodarze zrobili wszystko, aby maksymalnie ograniczyć pulę biletów dla GieKSiarzy (do 400 szt.). Ostatecznie katowiczanie pojawili się na tym bliskim wyjeździe w 430 os.



Wisła Puławy - Motor Lublin (403)

Puszcza Niepołomice - Resovia (70)

ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (50)



Wyjazd tygodnia: 2000 kibiców Wisły w Gliwicach (na meczu z Ruchem) oraz 480 fanów Stali Mielec w Szczecinie

Oprawa tygodnia: Choreo Pogoni Szczecin na meczu ze Stalą Mielec



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):







Warta Poznań na meczu z Legią Warszawa (w Grodzisku Wlkp.):





Górnik Zabrze na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Pogoń Szczecin świętująca 75-lecie klubu:





Pogoń Szczecin na meczu ze Stalą Mielec:















Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:







Widzew Łódź na meczu z Piastem Gliwice:









Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Wisłą Płock:





Korona Kielce na meczu z Zagłębiem Lubin:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Miedź Legnica na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Ruch Chorzów na meczu przyjaźni z Wisłą Kraków:



















Chojniczanka Chojnice na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Chojniczanką Chojnice:





Arka Gdynia na wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Wisłą Puławy:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy: