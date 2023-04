Komentarze (19)

pnk - 10 minut temu, *.chello.pl Na szczęście lider tabeli króla strzelców ma na koncie tylko 12 bramek, więc może chłop jeszcze nadrobić. odpowiedz

Legion - 58 minut temu, *.chello.pl Heh sezon praktycznie skończony, a zanim nadrobi braki to już całkowicie będzie skończony, to wraca. No XD. Póki jest zdrowy, to niech się spakuje i znajdzie nowy klub. Przyjdzie Gual i żaden drewniak wiecznie kontuzjowany tu niepotrzebny. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Brak wiary w tego grajka. odpowiedz

Majkel - 2 godziny temu, *.chello.pl Normalnie na tym foto jak Borys Szyc z czasów świetności kiedy mówił "lej tę colę". odpowiedz

stabur - 2 godziny temu, *.orange.pl i wszystko jasne ! To na wieść o tym Papszun stracił wiarę w zdobycie mistrzostwa i opuścił Raków. odpowiedz

2ba - 2 godziny temu, *.virginm.net Pogra 2 tygodnie a pozniej znowu 6 miesiecy przerwy... odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.orange.pl To pewne zwyciestwo "LEGII II." z liderem .!!! odpowiedz

Kuchy King - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zapomniałem, że on jest w Legii. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Kuchy King: Prawdę mówiąc, ja też... :) odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.19.184 Kto ? A ten kryształowy chłopiec. odpowiedz

yyy - 3 godziny temu, *.centertel.pl wraca do jakiej gry? w scrabble, tabu, monopol czy tajniaków? odpowiedz

Nic do niego nie mam - 6 godzin temu, *.170.37 To nie jego wina tylko tego który zdecydował że skoro nie trzeba płacić za transfer to można przymknąć oko na fakt że często był kontuzjowany.

Jak to zwykle bywa, podcieranie dupy szkłem skończyło się tym że koleś praktycznie rok był chory a płacić trzeba było.



Ale to nie koniec wesołej polityki transferowej, dochodzi kolejny teoretyczny napastnik Głal, razem będzie ich 6. Wszyscy byliby bardzo zadowoleni gdyby chociaż jeden potrafił trafić 6 x w rundzie a nie wszyscy razem 5.



I to są oszczędności i skrupulatnie przemyślane transfery? odpowiedz

Mordziaty - 6 godzin temu, *.play-internet.pl A kto to? odpowiedz

Legia to my - 6 godzin temu, *.160.120 Drżyjcie obrońcy! odpowiedz

Veen - 7 godzin temu, *.aster.pl ciekawe na jak długo odpowiedz

M-Ochota - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Do póki nie zobaczę koparek to nie uwierzę :) odpowiedz

bronek49 - 7 godzin temu, *.chello.pl mam nadzieje że Kramer teraz się sprawdzi to ostatnia szansa dla niego odpowiedz

Wycior - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @bronek49: kontrakt ma na bodajże 3 lata, więc nawet jak się nie sprawdzi to będzie tu siedział jak np. Charatin… odpowiedz

Biała siła - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wycior: Podziwiam tych wszystkich ,którzy umieją się tak pięknie ustawić ,całe życie człowiek się uczy !!! odpowiedz

