Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r. 09:03 Raffi, źródło: Legionisci.com

Po zaciętej walce Legia U15 pokonała 3-2 Wisłę Płock i zrównała się punktami z liderem grupy, AKS SMS Łódź'08. Wisła nie wykorzystała zaś szansy na samodzielne objęcie fotela lidera. Legia U13 zmierzyła się w zaległym meczu z rówieśnikami z Barca Academy, prezentując się z bardzo dobrej strony. Obie drużyny pokazały zresztą wysoką kulturę piłkarską.



CLJ U15: Legia Warszawa 08 3-2 (2-2) Wisła Płock 08

Gole:

0-1 7 min. Ksawery Jeżewski

1-1 10 min. Filip Micyk (as. Pascal Mozie)

1-2 33 min. Mateusz Leśniewski

2-2 40 min. Maksymilian Dołowy (głową, as. Pascal Mozie z wolnego)

3-2 55 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Juliusz Rafalski)



Strzały (celne) [35-80']: Legia 7 (4) - Wisła 7 (3)



Legia: Antoni Błocki - Jakub Oremczuk, Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski, Jan Musiałek - Jakub Sito, Pascal Mozie, Bartosz Czarkowski (51' Kacper Morawiec Ż) - Juliusz Rafalski (72' Mikołaj Jasiński), Maksymilian Sterniczuk, Filip Micyk (60' Szymon Piasta [09]). Rezerwa: Marcel Grzejda (br), Bartosz Korżyński, Tomasz Babiloński, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, Kacper Borowiec.

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga warszawska U13: Legia U13 (2010) - Barca Academy 2010



Strzały (celne): Legia 27 (15) - Barca 7 (3)



Legia: Franciszek Golański - Aleksander Badowski, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Igor Brzeziński, Oskar Putrzyński, Franciszek Stępniewski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Krzysztof Krzemiński, Mychajło Posternak, Jan Szybicki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



I liga warszawska U12: Legia U12 - Mazur Karczew 2011