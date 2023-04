Futsal

W sobotę ostatnie domowe spotkanie futsalistów

Wtorek, 25 kwietnia 2023 r. 16:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę nasi futsaliści rozegrają ostatnie domowe spotkanie w sezonie 2022/23. Legioniści o godzinie 16:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 podejmować będą Red Dragons Pniewy. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. Wejściówki ulgowe kosztują 12 złotych (dzieci w wieku 3-12 lat), normalne - 17 zł. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Najbliższy rywal Legii plasuje się na piątym miejscu w tabeli z dorobkiem 43 punktów - aż o 20 więcej od naszej drużyny. Ekipa z Wielkopolski cały czas ma szansę powalczyć o miejsce w top 4 przed fazą play-off. Legioniści zajmują obecnie miejsce 12. i mogą być niemal pewni utrzymania w lidze, ale na wyższą lokatę na koniec rozgrywek nie mają już co liczyć. Mamy jednak nadzieję, że nasz zespół tak jak w trzech ostatnich domowych meczach, po raz kolejny wywalczy trzy punkty. W pierwszym spotkaniu obu drużyn, rozegranym w grudniu zeszłego roku w Pniewach, legioniści zwyciężyli 3-2 po dwóch trafieniach Davidsona Silvy oraz jednym Andre Luiza.



Najlepszym strzelcem najbliższego rywala Legii jest Mateusz Kostecki, zdobywca 15 bramek. Dziesięć goli dla "smoków" zdobył Germán Romero, a dziewięć - Piotr Błaszyk.



W najbliższą sobotę liczymy na najwyższą w tym sezonie frekwencję na trybunach hali przy Gładkiej - godnie pożegnajmy naszych futsalistów, dla których będzie to ostatnie domowe spotkanie w sezonie 2022/23.



Termin meczu: sobota, 29 kwietnia 2023 roku, g. 16:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)