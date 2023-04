Strzelectwo

Eulalia Rolińska trenerką roku 2022

Poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r. 11:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Związana z sekcją strzelecką Legii Warszawa, wielokrotna mistrzyni Polski, medalistka największych międzynarodowych imprez, a obecnie m.in. klubowa trenerka Tomasza Bartnika - Eulalia Rolińska została laureatką XXII edycji konkursu "Trenerka Roku", organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim.



Eulalia Rolińska jest szkoleniowcem Tomasza Bartnika – strzelca sportowego, który w ubiegłym roku w mistrzostwach świata zdobył dwa złote krążki, jeden srebrny i jeden brązowy. Z kolei w mistrzostwach Europy wywalczył trzy medale – złoty, srebrny i brązowy. Dodatkowo w 2022 roku trenowani przez Eulalię Rolińską seniorzy zdobyli w mistrzostwach Polski dwa złote i dwa srebrne medale. Dokonania byłej strzelczyni sportowej zostały docenione już w 2019 roku, kiedy w konkursie "Trenerka Roku" otrzymała ona nagrodę za całokształt pracy.



- Bardzo dziękuję za przyznane mi wyróżnienie. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogłam stanąć dzisiaj na tej scenie. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zaufanie, którym obdarzył mnie Tomek Bartnik i jego ciężka praca. Z tego miejsca dziękuję również mojemu mężowi, który namówił mnie na karierę trenerską, sama pewnie nigdy bym się na to nie zdecydowała - powiedziała Eulalia Rolińska, Trenerka Roku 2022.



- Bardzo się cieszę, że miałam szczęście, że Tomek trafił w moje ręce. Do dzisiaj współpracujemy i przyjaźnimy się. Tomek ma te cechy, które dają szanse na wygrywanie - pracowitość, umiejętność koncentracji, dążenia do celu, waleczności, umie myśleć. Mamy bardzo dobre warunki do treningu, jeśli chodzi o strzelanie z broni pneumatycznej, czyli z 10 metrów, ale marzy mi się, obiekt, na którym mogłabym trenować porządnie zawodników - 50 metrów. Już nie mówię o 300 metrach - to już zostawiam dla wojska. Normalne sportowe strzelanie, takie, w jakim Bartnik zdobywa medale na świecie - pod tym względem w Legii jest bardzo źle. Jestem legionistką od kilkudziesięciu lat, kocham ten klub, ale od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o pracę treningową to jest tragedia. Nie mamy strzelnicy 50-metrowej - powiedziała trenerka Tomasza Bartnika, który wywalczył kwalifikację na kolejne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.