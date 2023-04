Tobiasz: Warta czerpała korzyści z naszych błędów

Piątek, 21 kwietnia 2023 r. 23:08 Mikołaj Ciura, źródło: Canal+ Sport

- Nie zasłużyliśmy na porażkę. Warta nie stworzyła sobie dogodnych okazji. Czerpali korzyść z naszych błędów. Sami się prosiliśmy o stratę bramki i praktycznie sami ją sobie strzeliliśmy. Nie rozumiem niektórych decyzji, które podejmujemy. Czasami proste wybory są lepsze i jak same słowa wskazują - prostsze. Na pewno to przeanalizujemy - powiedział po meczu z Wartą Poznań golkiper Legii, Kacper Tobiasz.









- Nie przedłużaliśmy specjalnie mojego powrotu. Chciałem, żeby wszystko było już dobrze, żeby kontuzja się nie odnowiła, nawet w treningu. Uraz barku był nieprzyjemny, ale przyjemnie jest wrócić. Nie powiem, tęskniłem bardzo.



- W kwestii mistrzostwa, wydaje mi się, że "kropka nad i" jest już postawiona. Póki piłka jest w grze, są jednak szanse. Niskie, ale są. Będziemy walczyć, by w lidze być jak najwyżej. Szkoda, że nie wyszło wszystko po naszej myśli i passa 19 spotkań bez porażki została przerwana. To było motywatorem, by dalej cisnąć.



- Jeśli chodzi o to, który bramkarz stanie między słupkami w finałowym Meczu Pucharu Polski, to mogę powiedzieć tylko - pomidor. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia.



- Są pogłoski, że Marc Gual do nas przyjdzie. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy ja się z nim minę? Niczego nie mogę powiedzieć.