Pich: Porażka jest niedosytem

Piątek, 21 kwietnia 2023 r. 23:36 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Chcieliśmy dziś wygrać. Mieliśmy więcej posiadania piłki, ale stracona bramka zdecydowała o dalszym przebiegu. Straciliśmy gola, a sami nie stworzyliśmy sobie żadnej klarownej okazji, żeby to odrobić w końcówce. Szkoda tej przegranej, bo do każdego spotkania podchodzimy z zamiarem zwycięstwa. Porażka jest niedosytem, ale musimy się pozbierać i wygrać następny mecz - powiedział po przegranej z Wartą Poznań pomocnik Legii, Robert Pich.









- Wiemy, że mieliśmy długą serię bez porażki. Czuliśmy jako zespół, że jesteśmy mocni. Jedna bramka dziś zadecydowała. Każda seria kiedyś się kończy. Nie liczyliśmy, że może się to stać dziś. Mamy teraz motywację, by od następnego spotkania zacząć nową serie.



- Ciężko ocenić czy mecz z Wisłą Płock będzie cięższy. W każdym spotkaniu mamy to samo nastawienie, żeby wygrać, zdominować przeciwnika. Tak samo będzie za tydzień.



- Przyzwyczailiśmy się, że jeździ z nami duża grupa kibiców. Cieszy nas to, bo gra się lepiej, jak fani nas wpierają. Wierzę, że tak będzie zawsze.