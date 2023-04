Zrelak: Mieliśmy przeczucie, że zdobędziemy dziś punkty

Piątek, 21 kwietnia 2023 r. 23:52 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Cały tydzień przygotowywaliśmy się na Legię. Mieliśmy swój plan na mecz. Przed spotkaniem dużo rozmawialiśmy i mieliśmy przeczucie, że zdobędziemy dziś jakieś punkty, a chcieliśmy oczywiście trzy. Już w pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje. Na drugą część wyszliśmy ze zwiększonym pressingiem i liczyliśmy na kontrataki. Ja strzeliłem gola, wybiłem też piłkę z linii bramkowej. Bardzo cieszą nas trzy punkty zdobyte w meczu z drużyną, która nie przegrała 19 spotkań z rzędu. Drużyna na to zasłużyła - powiedział po spotkaniu z Legią napastnik Warty, Adam Zrelak.









- Czuję lekki niedosyt, bo miałem dużo okazji i w każdej chciałem strzelić bramkę. To jest jednak piłka nożna. Cieszy mnie, że w końcu zdobyłem gola, który zapewnił zwycięstwo. W każdym meczu próbuję pomóc drużynie, nie tylko strzelać bramki. Nie patrzę na to, ile goli strzelę, tylko na to, żeby dać zespołowi jak najwięcej.



- Kiedy napastnik jest w polu karnym przeciwnika, próbuje strzelić gola, ale kiedy jest we własnej "szesnastce", to staje się obrońcą. Mamy takie zasady, że kiedy piłka przechodzi na drugą stronę, ja staję na linii bramkowej. Cieszy mnie, że zablokowałem ten strzał Rosołka, bo myślę, że to dało zespołowi trzy punkty.