Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 23 kwietnia 2023 r. 18:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi, w nieco odmłodzonym składzie przegrali 1-3 z Arką Gdynia. Zespół U17 pokonał z kolei 4-0 Wisłę Kraków i ma już 11 p. przewagi nad drugą Jagiellonią. Legia U16 zremisowała 3-3 z Polonią, po golu straconym w doliczonym czasie gry. W zaciętym meczu CLJ U15 z Escolą Varsovia gole nie padły. Legia U14 pokonała 5-0 wicelidera - Broń Radom. Zespoły U12 i U13 zaprezentowały się z doskonałej strony we meczach z Deltą i Polonią. Legia U10 zakończyła na podium udział w turnieju w Licheniu Starym.



Drużyna U15 LSS uległa 1-3 Młodym Orłom Nadnarwianki Pułtusk, które tym samym objęły przodownictwo w lidze.



CLJ U19 (2004/5 i mł.): Legia Warszawa U19 1-3 (0-3) Arka Gdynia U19

Gole:

0-1 27 min. Marcel Szymański

0-2 33 min. Marcel Gnabasik

0-3 45 min. Mateusz Mikulski (rzut wolny)

1-3 51 min. Jakub Adkonis (z dystansu, as. Wiktor Puciłowski)



Strzały (celne): Legia 14 (8) - Arka 14 (9)



Legia: Hubert Nowak [06] - Franciszek Saganowski [06]Ż (62' Bartosz Krasuski Ż), Jan Ziółkowski (46' Kacper Potulski [07]), Jakub Okusami, Maciej Bochniak - Jakub Adkonis [07]Ż, Kacper Knera (Kpt)Ż (62' Jakub Żewłakow [06]), Kacper Bogusiewicz [06] - Wiktor Puciłowski, Tomasz Rojkowski [06](84' Szymon Siodłowski), Cyprian Pchełka

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17 (2006 i mł.): Legia U17 4-0 (1-0) Wisła Kraków 06

Gole:

1-0 7 min. Dawid Rudnicki (as. Maciej Saletra)

2-0 54 min. Maciej Saletra (as. Aleksander Iwańczyk)

3-0 69 min. Stanisław Gieroba (as. Maksim Kalimullin)

4-0 85 min. Stanisław Gieroba (as. Jan Leszczyński)



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński (65' Jakub Grzejszczak), Bartosz Dembek (Kpt), Dawid Rudnicki, Viktor Karolak - Maciej Saletra, Aleksander Iwańczyk [07](75' Jan Leszczyński [07]), Mateusz Konop[ka (55' Maksim Kaalimullin) - Mateusz Szczepaniak [07], Antoni Kllukowski [07](65' Stanisław Gieroba [07]), Stevin Kerge (46' Jakub Jendryka). Rezerwa: Jan Bienduga [08](br), Igor Busz [07]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: MKS Polonia Warszawa 07 3-3 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 19 min. Igor Busz b.a.

0-2 43 min. Alex Cetnar (as. Dawid Nos)

1-2 49 min. Dawid Radomski

1-3 53 min. Igor Busz (as. Konrad Kraska)

2-3 79 min. Paweł Pakieła (dobitka strzału Dawida Radomskiego)

3-3 90+3 min. Mateusz Jałeczko (głową, as. Sebastian Baranowski z rzutu rożnego)



Strzały (celne): Polonia 26(11)- Legia 22(11).

(Od 42 min. Polonia grała w 10 po drugiej żółtej kartce da obrońcy tej drużyny)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jan Leszczyński (46' Szymon Chojecki) - Konrad Kraska (kont. 77'), Pascal Mozie [08], Igor Busz, Adrian Gilant, Jakub Openchowski - Alex Cetnar, Dawid Nos. Rezerwa: Antoni Błocki [08](br).

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15 (2008 i mł.): Escola Varsovia '08 0-0 Legia U15



Strzały (celne) [15-80']: Escola 9 (4) - Legia 9 (3)



Legia: Antoni Błocki - Jakub Oremczuk (52' Piotr Bartnicki [09]), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski, Jan Musiałek - Jakub Sito, Bartosz Czarkowski (71' Daniel Wyrozumski), Kacper Morawiec (45'Kacper Borowiec) - Juliusz Rafalski (75' Bartosz Lesiuk), Maksymilian Sterniczuk, Filip Micyk (55' Szymon Piasta [09]). Rezerwa: Marcel Grzejda (br), Piotr Bzducha, Tomasz Babiloński, Antoni Sobolewski, Mikołaj Jasiński.

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga mazowiecka U15: Legia LSS U15 1-3(0-1) Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk '08

Gole:

0-1 37 min.

0-2 42 min.

0-3 75 min.

1-3 80+3 min. Norbert Augustyniak (as. Kacper Krajewski)



Legia LSS: Dominik Sawczuk (Hubert Lomankiewicz [09)) - Adam Kulicki, Patryk Ciborowski, Nikodem Skibiński, Oskar Kurc - Kacper Krajewski, Norbert Augustyniak, Aleksy Skonecki, Kuba Kuciński, Adam Tołwiński, Jakub Drzazga oraz: Kacper Jasiński, Fabian Radziński, Jakub Rzępołuch, Kamil Więch.

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Legia U14 5-0 (4-0) Broń Radom 09

Gole:

1-0 19 min. Szymon Piasta (as. Fabian Mazur)

2-0 21 min. Szymon Piasta (as. Mateusz Strzelecki)

3-0 25 min. Franciszek Stępniewski (as.Fabian Mazur)

4-0 32 min. Szymon Piasta (as. Mateusz Strzelecki)

5-0 73 min. Mateusz Strzelecki (po solowej akcji)



Strzały (celne)[10-80']: Legia 27(14) - Broń 1(0)



Legia: Denys Stoliarenko (Jan Pietrzak) - Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Piotr Bartnicki, Igor Brzeziński [10], Franciszek Stępniewski [10], Szymon Piasta, Fabian Mazur, Piotr Kaniewski, Mateusz Strzelecki, Mateusz Pawłowski [10], Jakub Juszczak, Aleksander Badowski [10], Wojciech Chachuła.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Maciej Kokosza



I liga U13: MKS Polonia Warszawa 2010 - Legia Warszawa 2010



Strzały (celne): Polonia 6 (3) - Legia 31 (18)



Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Aleksander Badowski, Oskar Putrzyński, Franciszek Stęniewski, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Kacper Jaczewski, Jan Szybicki, Antoni Błoński, Krzysztof Krzemiński, Mychajło Posternak, Dawid Rodak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



I liga U12: Legia U12 (2011 i mł.) - Delta Warszawa U12



Strzały (celne): Legia 36(23) - Delta 10(3)



Legia: Antoni Pawłowski - Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś, Stanisław Sałek, Stefan Podgórski, Fryderyk Paprocki, Nicodeme Chodkowski, Dawid Ruciński [2012]

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Turniej "Pro Turnieje Super Cup U10"(rocznik 2013)



Legia U10 zaprezentowała się z bardzo dobrej strony na turnieju w Licheniu Starym. Runda eliminacyjna okazała się bardzo trudna dla wielu renomowanych "marek" młodzieżowych (jak Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin czy Varsovia), jednak legioniści prezentowali się doskonale w meczach z takimi rywalami, jak: Żalgiris Kowno, Śląsk Wrocław, Lech Nowa Dęba, Akademia P. Reissa Jarocin czy Beniaminek Radom.



Niedziela to mecze z jeszcze mocniejszymi rywalami (Raków Częstochowa, Radomiak Radom, FC Wrocław Academy, Jagiellonia Białystok, Polonia Środa Wlkp. i ukraiński Ruch Lwów A) i najczęściej dobra postawa podopiecznych Łukasza Listwana, która dała im miejsce na podium. Zwycięzcami rywalizacji zostali młodzi adepci Rakowa Częstochowa, nieźle w przekroju turnieju wypadli też gracze Śląska Wrocław i Radomiaka Radom.



Skład Legii na turnieju: Leon Gańko, Michael Oyedele, Konstanty Leonkiewicz, Antoni Adamkiewicz, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski oraz 3 gracze testowani i klubów partnerskich.

Trener: Łukasz Listwan



Liga orlików U10: SEMP Ursynów 2013 - Legia LSS 2013A



Strzały (celne)[35-75']: SEMP 18 (11) - LSS 28 (20)



Legia Soccer Schools: Antoni - Wojciech Tadych, Mateusz, Mikołaj Borski, Daniel Pietrzycki, Xawery Urbańczyk, Marcel Marzec, Vlad Trachuk, Andrij Grigorievski

Trener: Piotr Chmiel