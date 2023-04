Wypożyczeni: Kontuzja Abu Hanny

Poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r. 20:52 Fumen, źródło: Legionisci.com

To nie są dobre dni dla Joela Abu Hanny. W poprzednim ligowym spotkaniu trafił do własnej siatki, co skutkowało zwycięstwem Pogoni. Teraz w potyczce z Cracovią musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu urazu. Radomiak miał szansę na zwycięstwo z Lechem Poznań, ale w końcówce Artur Sobiech pokonał Gabriela Kobylaka. Bramkarz wypożyczony z Legii rozegrał pełne spotkanie. Czyste konto zachował za to Maciej Kikolski w rywalizacji ze Zniczem Pruszków.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 78. minuty w przegranym 2-4 meczu z Pogonią Szczecin

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - od 46. minuty w wygranym 1-0 meczu z Motorem Lublin

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 18. minuty w przegranym 1-2 meczu z Cracovią Kraków. Opuścił boisko z powodu kontuzji.

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu ze Zniczem Pruszków

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Lechem Poznań

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - do 57. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Frosinone Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 62. minuty w wygranym 3-0 meczu z Sandecją Nowy Sącz

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Puszczą Niepołomice

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Termaliką Nieciecza

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 59. minuty w przegranym 0-3 meczu z GKS Katowice