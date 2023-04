Rugby kobiet

Polki czwarte w RPA. Występy legionistek

Poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r. 09:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwie zawodniczki Legii - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaishliuk, wzięły udział w pierwszym turnieju World Rugby Sevens Challenger Series kobiecej reprezentacji Polski w rugby, który odbył się w Stellenbosh w RPA. Polki zakończyły rywalizację na miejscu czwartym.



Reprezentacja Polski przystępowała do rywalizacji jako faworyt turnieju, ale już pierwszy mecz pokazał, że droga do wymarzonego World Sevens Series nie będzie łatwa. Podopieczne Janusza Urbanowicza w strugach ulewnego deszczu męczyły się z Paragwajem, wygrywając ostatecznie 15-7. W kolejnych meczach fazy grupowej biało-czerwone pokonały Hong Kong 31-0 oraz Kolumbię 26-19. W ćwierćfinale Polki pokonały Madagaskar 19-5, ale w półfinale niespodziewanie uległy Belgijkom 19-24, prowadząc do przerwy 14-7. Przy wyniku 19:24, nasza drużyna miała młyn pod polem punktowym przeciwniczek, ale popełniła błąd. Straciła piłkę, a tym samym szansę na grę w finale.



W meczu o trzecie miejsce, lepsza okazała się reprezentacja Chin, wygrywając 14-10. Drugi turniej World Rugby Sevens Challenger Series zostanie rozegrany już za tydzień, w dniach 28-30 kwietnia. By wywalczyć wymarzony awans do World Series, Polki nie tylko musiałyby wygrać ten turniej, ale również liczyć na porażkę RPA, czy Belgii w ćwierćfinałach. Taki scenariusz jest niestety mało prawdopodobny.