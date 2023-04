Stal Ostrów Wielkopolski 90-87 Legia Warszawa

Komentarze (5)

Leśny Dziadek - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Brakuje 2-3 polskich zawodników na odpowiednim poziomie. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl Problemy z faulami na pozycji 3. Berzsin wypadł za faule. Aż 30 rzutów wolnych Stali i skuteczność za 3 ponad 50 %. U nas ledwie 8. Stal nas broniła bez fauli. Kulig i Durisić dużo silniejsi pod koszem i Wyka z Grosellem nie dali rady ustać jeden na jeden. Na taki mecz to aż by się Kemp prosił jako wysoki masywny gracz.



Michalak pociągnął Stal w 2 kwarcie. A my stanęliśmy. I tak dziwne, że aż do końca się trzymaliśmy w tym meczu. W niektórych momentach zbyt szybka chęć skończenia akcji. Dobre przetarcie przed playoff, bo mecz w którym wyszły wszystkie słabości naszej drużyny. Stal zagrała mądrze i wygrała, mimo, że mieliśmy kilka akcji w końcówce przy -3pkt w których można było próbować inaczej rozegrać na pewne punkty.



Jak wygramy z Zastalem, a Stal przegra z Anwilem to mamy jeszcze szansę na 3 miejsce. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl musimy doskonalić rozegranie i gre za 2 pkt, bo coś slabo rzucamy za 3 pkt. Gdzies 1 na 4 rzuty trafiamy a to slabizna. Vinales mogl na koncu podac do kogos zamiast rzucac samemu, ale z drugiej syrony nie bylp czasu na myslenie. Mial pilke to rzucal. Jemu najlepiej chyba wpadaja trojki i holemanowi. Przydalby sie cowels.... odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: Holman dziś 1 na 7 za 3pkt, Leslie 4/6. Vinales czasami grał jakby zapominał, że jest też Leslie. Ale w pierwszej połowie mu wpadało super, w całym meczu 5/13 więc też nie było tragedii. Mecz w którym odziwo widoczny brak Garetta, bo Billy czasami grał na 1-ce + potrafi wymuszać faule. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: zapomnialem calkowicie o gareccie, a to bardzo waetosciowy ggracz. Kiefy wroci? odpowiedz

