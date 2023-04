Stano: Fajnie byłoby sprawić w piątek niespodziankę

Środa, 26 kwietnia 2023 r. 17:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie trzeba specjalnie motywować zawodników na mecz z Legią, bo on sam w sobie jest wysoko postawiony. Każdy, kto wychodzi na spotkanie w Warszawie zdaje sobie sprawę z tego, że będzie pełny stadion i wymagający przeciwnik. Fajnie byłoby, gdybyśmy w piątkowym meczu sprawili niespodziankę - mówi przed meczem z Legią trener Wisły Płock, Pavol Stano.









- Z ostatniego meczu z Jagiellonią najgorszy jest wynik. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra. W drugiej części też nie graliśmy tak fatalnie, jak odzwierciedla to końcowy rezultat. Zrobiliśmy indywidualne błędy, które nas dużo kosztowały. Nie zanosiło się jednak, że przegramy ten mecz. Wynik był inny i wyciągniemy z tego wnioski. Wierzę, że zawodnicy mają na tyle świadomości, że będą dobrze pracować i pokażemy jak dobrą drużyną jesteśmy.



- Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że brakuje nam ambicji. Są różne fazy w meczu. Oczywiście może się zdarzyć, że jeden czy dwóch zawodników zrobi coś nie tak, ale nie można podpisywać tego pod zachowanie całego zespołu. Każdy może popełnić błędy i szkoda, że w naszym przypadku często z tego padają bramki. Nie można jednak powiedzieć, że brakuje nam ambicji.



- Wiedzieliśmy od razu po ostatnim meczu, że Rafał Wolski oraz Jakub Rzeźniczak nie będą mogli zagrać i na początku tygodnia zaczęliśmy podejmować decyzje. Pracujemy jednak z myślą, że Wolski będzie mógł zagrać. Moim zdaniem ta kartka była niesłusznie pokazana, nie było tam żadnego faulu. Złożyliśmy odwołanie i czekamy na rozwiązanie tej kwestii. Jeśli się nie uda, to mamy przygotowaną alternatywę.



- Z Legią oprócz pauzujących na pewno nie zagrają Kristian Vallo oraz Damian Warchoł. Mamy też kilku zawodników, którzy dopiero wracają do zdrowia po urazach i jutro zadecydujemy, kto z nich będzie do naszej dyspozycji.