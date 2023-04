Trener przed meczem

Runjaić: Nie zajmujemy się na razie finałem

Czwartek, 27 kwietnia 2023 r. 15:26 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wisła Płock ma w swoich szeregach wielu byłych zawodników Legii. Aktualnie mają gorszy okres, ale nie brakuje im jakości. Początkowo bardzo dobrze im szło, dużo wygrywali, później przyszła zniżka formy, lecz dalej są groźni. Chcemy pokazać nieustępliwość i zaangażowanie. Musimy cały czas realizować założony plan i konsekwentnie go wykonywać. Rzeczy, które zadziały się w spotkaniu z Wartą, zostały szeroko omówione i mam nadzieję, że jutro rozegramy dwie równe połowy, które pozwolą na zdobycie trzech punktów - mówi przed meczem z Wisłą Płock trener Legii, Kosta Runjaić.









- Nie zgodzę się, że finałowy mecz z Rakowem będzie najważniejszym meczem sezonu. Tym będzie jutrzejsze spotkanie z Wisłą. O finale będziemy myśleć dopiero jutro, po ostatnim gwizdku. Jesteśmy świadomi, że w ostatnich trzech spotkaniach nie zagraliśmy najlepiej. Ukoronowaniem tego okresu była druga połowa meczu z Wartą. Jest w nas brak zadowolenia i chcielibyśmy jutro pokazać się z dobrej strony. W piłce nożnej najlepszą medycyną na takie bolączki są trzy punkty i będziemy o nie walczyć ze wszystkich sił.



- Nie zajmujemy się na razie Rakowem. Osobiście także nie zajmuję sobie głowy tą drużyną. Mają dużą przewagę w lidze, wszystko wskazuje, że będą mistrzem, ale wstrzymam się jeszcze z gratulacjami. Skupiamy się tylko na sobie i to się liczy. Jesteśmy w dobrej dyspozycji, optymistycznie nastawieni do kolejnych spotkań i nie ma się czego obawiać.



- Powrót Blaza Kramera to bardzo dobre wieści. Walczył długo ze sobą i kontuzją, a teraz udało mu się wrócić na dobre tory. Występ w rezerwach był oceniany przeze mnie pozytywnie, ale nie będzie go w kadrze na spotkanie z Wisłą. Ponownie zagra w rezerwach i od jego dyspozycji w tym spotkaniu będzie zależeć czy znajdzie się w kadrze na finał Pucharu Polski oraz na następne mecze. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to oprócz Mattiasa Johanssona wszyscy są do dyspozycji. Jutro okaże się, kto zagra w pierwszym składzie.