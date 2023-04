30. kolejka Ekstraklasy: Raków punkt od mistrzostwa

Na inaugurację 30. kolejki Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 2-0. Pewne zwycięstwo odniósł również Raków, który pokonał Lechię 4-0. Częstochowianie potrzebują już tylko 1 punktu w czterech kolejkach, by wygrać ligę. Ciekawie zapowiada się sobotni mecz świetnie spisującego się pod wodzą Aleksandara Vukovicia Piasta z Pogonią. W niedzielę Lech zagra z Górnikiem, Śląsk z Radomiakiem, a Stal z Koroną. Na zakończenie kolejki Miedź pojedzie do Krakowa.

Legion63 - 19 godzin temu, *.orange.pl No to remis z Wisłą,wygrana Rakowa i chłopcy z Częstochowy popłyną świętując mistrza i we wtorek nie dadzą rady w Warszawie hej! odpowiedz

